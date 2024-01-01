Оголошено вартість Dacia Bigster

Top Gear зазначає, ціни на модель початкового рівень “Expression” починаються з £24 995, а моделі “Journey” і “Extreme” коштують трохи більше £26 245 й £26 695, що становить 32 033 й 32 583 доларів відповідно.

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Дизайн моделі дуже близький до нового Duster. Базова версія Bigster пропонується з досить широким списком оснащення, що включає 10,1-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з бездротовим підключенням смартфону, двозонний клімат-контроль та аудіосистему з чотирма динаміками.

Опції безпеки включають передні й задні парктроніки, систему екстренного гальмування й розпізнавання дорожніх знаків. Середня комплектація Journey, як випливає з назви, орієнтована на далекі подорожі й має стильну обробку салону, сидіння з поперечною підтримкою й електропривід багажника.

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Водночас флагманський варіант Extreme відрізняється панорамним дахом з модульними рейлінгами та гумовими килимками в салоні. Усі комплектації також оснащені кермом з підігрівом й бездротовою зарядкою для смартфону. Крім того, кросовер пропонується у двоколірному виконанні з чорним дахом та шістьма варіантами фарбування кузова.

Лінійка двигунів також досить широка. Бензинові версії оснащуються трициліндровими турбоагрегатами TCe 130 й TCe 140 потужністю 132 й 142 к.с. відповідно, що поєднується з шестиступеневою “механікою”. 130-сильний двигун пропонується в поєднанні з системою повного приводу.

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Вона має різні режими водіння: сніг, бруд й пісок, які допомагають автівці в складних умовах. Флагманським є гібридна версія Hybrid 155, як очевидно з назви, потужністю 155 кінських сил. Це єдиний варіант з АКПП з подвійним зчепленням.