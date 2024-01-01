В Україні почали продавати два нові бюджетні автомобілі

27 листопада минулого року компанія «Рено Україна» оголосила про запуск трьох

новинок на автомобільний ринку України у 2025 році: Renault Duster, Renault Taliant,

Renault Kardian.



З 15 січня 2025 року Duster та Taliant можна придбати в офіційних дилерських центрах, а Kardian – побачити і випробувати. Він стане доступний з березня.

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Renault Duster – третє покоління легендарного позашляховика. Він створений на новій платформі CMF-B, має повністю змінений дизайн.

Автомобіль отримав три двигуни на вибір, серед яких два абсолютно нові для цієї моделі: mild hybrid advanced 4x4 і потужний бензиновий двигун (150 к.с.) з EDC. Їх доповнює добре відомий дизельний двигун.

Нові технології: мультимедійна система openR з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм,

цифрова панель приладів із 7-дюймовим дисплеєм, бездротова реплікація смартфона, система контролю сліпих зон, система камер кругового огляду.

Duster має 3 рівні комплектації: authentic, evolution, techno; передній і повний приводи;

механічну і автоматичну (EDC) коробки передач.

Стартова ціна Renault Duster від 829 900 грн. за кредитною програмою Renault

Бонус.

Renault Taliant – елегантний комфортний сімейний седан В-класу, що прийшов на заміну Logan. Серед доступних технологій – карта-ключ «вільні руки», мультимедійна система 8", камера заднього огляду, функція реплікації смартфона.

Taliant в Україні продається з бензиновим двигуном об’ємом 1.0 л, має 2 рівні комплектації: authentic та evolution та 2 види трансмісії: механічна (MT5) та автоматична (CVT).

Придбати автомобіль можна буде від 629 900 грн за програмою Renault Бонус.