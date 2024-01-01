В Україні почали продавати два нові бюджетні автомобілі

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Renault Duster 2025
27 листопада минулого року компанія «Рено Україна» оголосила про запуск трьох
новинок на автомобільний ринку України у 2025 році: Renault Duster, Renault Taliant,
Renault Kardian.
З 15 січня 2025 року Duster та Taliant можна придбати в офіційних дилерських центрах, а Kardian – побачити і випробувати. Він стане доступний з березня.
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Renault Duster – третє покоління легендарного позашляховика. Він створений на новій платформі CMF-B, має повністю змінений дизайн.
Автомобіль отримав три двигуни на вибір, серед яких два абсолютно нові для цієї моделі: mild hybrid advanced 4x4 і потужний бензиновий двигун (150 к.с.) з EDC. Їх доповнює добре відомий дизельний двигун.
Нові технології: мультимедійна система openR з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм,
цифрова панель приладів із 7-дюймовим дисплеєм, бездротова реплікація смартфона, система контролю сліпих зон, система камер кругового огляду.
Duster має 3 рівні комплектації: authentic, evolution, techno; передній і повний приводи;
механічну і автоматичну (EDC) коробки передач.
Стартова ціна Renault Duster від 829 900 грн. за кредитною програмою Renault
Бонус.
Renault Taliant – елегантний комфортний сімейний седан В-класу, що прийшов на заміну Logan. Серед доступних технологій – карта-ключ «вільні руки», мультимедійна система 8", камера заднього огляду, функція реплікації смартфона.
Taliant в Україні продається з бензиновим двигуном об’ємом 1.0 л, має 2 рівні комплектації: authentic та evolution та 2 види трансмісії: механічна (MT5) та автоматична (CVT).
Придбати автомобіль можна буде від 629 900 грн за програмою Renault Бонус.