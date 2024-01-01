В Украине начали продавать два новых бюджетных автомобиля

27 ноября прошлого года компания "Рено Украина" объявила о запуске трех

новинок на автомобильный рынок Украины в 2025 году: Renault Duster, Renault Taliant,

Renault Kardian.



С 15 января 2025 года Duster и Taliant можно приобрести в официальных дилерских центрах, а Kardian – увидеть и испытать. Он станет доступен с марта.

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Renault Duster – третье поколение легендарного внедорожника. Он создан на новой платформе CMF-B, имеет полностью измененный дизайн.

Автомобиль получил три двигателя на выбор, среди которых два совершенно новых для этой модели: mild hybrid advanced 4x4 и мощный бензиновый двигатель (150 л.с.) с EDC. Их дополняет хорошо известный дизельный двигатель.

Новые технологии: мультимедийная система openR с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая панель приборов с 7-дюймовым дисплеем, беспроводная репликация смартфона, система контроля слепых зон, система камер кругового обзора

Duster имеет 3 уровня комплектации: authentic, evolution, techno; передний и полный приводы; механическую и автоматическую (EDC) коробки передач.

Стартовая цена Renault Duster от 829 900 грн. по кредитной программе Renault

Бонус.

Renault Taliant – элегантный комфортный семейный седан В-класса, пришедший на замену Logan. Среди доступных технологий – карта-ключ "свободные руки", мультимедийная система 8", камера заднего обзора, функция репликации смартфона.

Taliant в Украине продается с бензиновым двигателем объемом 1.0 л, имеет 2 уровня комплектации: authentic и evolution и 2 вида трансмиссии: механическая (MT5) и автоматическая (CVT).

Купить автомобиль можно будет от 629 900 грн по программе Renault Бонус.