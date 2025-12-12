Fiat готує до дебюту новий фастбек-кросовер: перші фото

На фото Carscoops видно, що Fiat зберіг ключові риси однойменного концепту. Плавна лінія даху, яка переходить у витончений спойлер “качиний хвіст”, формує фастбек-силует, не схожий на більшість бюджетних кросоверів. Спереду – вузькі світлодіодні фари у стилі Grande Panda, але витягнуті та сучасніші. Вони обрамляють закриту решітку з очікуваною піксельною графікою та ретро-емблемою Fiat.

Передній бампер має великий повітрозабірник і скромну захисну пластину з металевим оздобленням. Один з прототипів, у червоному кольорі, їздив на чорних сталевих дисках — ймовірно, саме такі колеса отримають початкові версії моделі. Бічний вигляд демонструє стандартні ручки дверей, скульптурні крила та помітно відмінні пропорції від спорідненого Citroën Basalt, з яким автівка ділить платформу.

Найбільше уваги зосереджено ззаду. Тонкі горизонтальні LED-ліхтарі, похиле заднє скло та інтегрований спойлер формують чистий, завершений дизайн. При цьому нижня частина кузова залишається більш утилітарною та практичною — з квадратними поверхнями та широкими дверцятами багажника.

Не менш цікавим виявився і салон — один із прототипів випробувань не мав камуфляжу. Інтер’єр значно відрізняється від Grande Panda та споріднених Opel Frontera і Citroën C3 Aircross. Перед водієм — компактна цифрова панель приладів, доповнена великим центральним екраном мультимедіа.

Панель приладів оздоблена шкірою, а центральна консоль отримала глянцеве чорне обрамлення. Розташування фізичних кнопок, селектор АКПП та двоспицеве кермо також вказують на модульність інтер'єрних рішень у межах групи Stellantis. Сидіння нового дизайну з квадратним візерунком та напівінтегрованими підголівниками натякають на намагання Fiat зробити інтер’єр водночас стильним і практичним.

Під капотом очікується великий вибір силових агрегатів. Новий кросовер базуватиметься на бюджетній платформі Smart Car і запропонує бензинові, м’які гібридні та повністю електричні версії. Найімовірніше, техніка буде спільною з моделями Citroën та Opel на цій самій архітектурі. Fiat планує продавати модель як у Європі, так і в Південній Америці, де бренд має сильні позиції у бюджетному сегменті.

Офіційна прем’єра відбудеться на початку 2026 року. Через рік, за чутками, до моделі може приєднатися ще одна новинка — більш традиційний кросовер із квадратним задком і більшим багажником. Він може відродити легендарне ім’я Multipla та позиціонуватиметься як конкурент Dacia Duster та Bigster.