Пікапи та фургони Fiat допомагатимуть зенітникам

Команда "Дронопаду" Укргідроенерго увійшла до проєкту з благодійною сумою внеску 9 894 743 грн. На ці кошти вдалося закупити вісім новеньких пікапів та три вантажні буси.

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці благодійна організація "Повернись живим", проєкт "Дронопад" став одним з найрезультативніших напрямків роботи Фонду: на кожну задоначену гривню створюється 15 гривень збитків для ворога.

Цього разу транспортний транш має однорідне походження - пікапи та фургони належать до італійського бренду Fiat. Це пікапи Fiat Titano та вантажні мікроавтобуси Fiat Ducato.

Техніку адресно отримали:

1129-й зенітний ракетний полк ЗСУ;

1039-й зенітний ракетний полк ЗСУ;

1020-й зенітний ракетний полк ЗСУ;

38-й зенітний ракетний полк ЗСУ;

підрозділ перехоплювачів БпЛА "Посіпаки", 39-й ЗРП ЗСУ.

Фото: ФБ-сторінка Повернись живим

Передача транспорту традиційно відбулася на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Туди прибули представники зазначених військових формувань, офіційні особи Укргідроенерго та БФ "Повернись живим".

Уся техніка нова, має нульовий пробіг. Вона добре знайома як в цивільному секторі, так і в підрозділах Сил оборони. Скажімо, Fiat Titano досить часто зустрічається в транспортних траншах, про що редакція Авто24 не раз писала. Fiat Titano є стовідсотковою копією Peugeot Landtrek. Обидві середньорозмірні моделі походять від китайського пікапа Changan Kaicene F70, розробленого у співпраці Changan Automobile і PSA.

Фото: ФБ-сторінка Повернись живим

Силові агрегати невідомі. Це може бути як 1,9-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил і 350 Ньютон-метрів крутного моменту з шестиступеневою механічною коробкою передач і вантажністю 1210 кілограмів, так і потужніший 2,2-літровий дизель на 200 к.с. і 450 Нм.

В колі українських перевізників фургони Fiat Ducato також добре відомі. Ці легкі комерційні машини групи LCV мають посилену підвіску, що забезпечує вантажність до 1870 кг. Щоправда, варіанти кузова можуть бути від 8 до 17 куб. метрів, але силовий агрегат у них один – 140 к.с.

Фото: ФБ-сторінка Повернись живим

Конфігурація кузова може бути різна, але найпопулярніша все-таки версія з тримісною кабіною за формулою 1+2. В нинішньому транспортному транші до зенітників надійшли фургони саме в такому виконанні. Щоправда, кому вони конкретно дісталися, не повідомляється.