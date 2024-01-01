Пікапи, роботизовані платформи та інше: чим допомогли ЗСУ благодійники та громадяни

ФОТО: Повернись живим|
Усім порівну та відповідно до потреб
Пакет допомоги сформовано Благодійною організацією "Повернись живим" в рамках проєкту "Нам тут жити 2.0".
Пакет допомоги сплачено за спільної ініціативи Фонду та Київстару. Допомога виявилися не лише масштабною за обсягом, але й за номенклатурою.
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Кожна з бригад отримала:
- 16 роботизованих платформ "Тарган";
- 8 наземних роботизованих комплексів "Терміт";
- 7 пікапів Peugeot Landtrek;
- 4 причепи;
- 4 дрони Vampire;
- 25 радіостанцій;
- 24 коптери різних типів;
- майстерню технічного обслуговування;
- РЕБ, резервне живлення тощо.
Фото: Повернись живим
Про всю цю техніку Авто24 розповідала раніше, описувала їх характеристики. Скажімо, розповіді про пікапи Peugeot Landtrek з дворядною кабіною, які видніються в нинішньому пакеті допомоги бригадам, публікувалися у нас мало не щомісяця, в т.ч. з проведених редакцією тест-драйвів. Повторюватися не будемо.
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Отримувачами допомоги стали:
808-ма Дністровська окрема бригада підтримки;
47-ма інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ;
49-та окрема бригада розгородження Сил підтримки ЗСУ;
70-та окрема бригада.
Фото: Повернись живим
На цьому проєкт не завершено, оскільки завдяки щедрим донатам, внескам Київстар, Суперсили «Допомога ЗСУ» та SMS-підписці вдалось зібрати навіть більше грошей від запланованих – понад 106 мільйонів гривень.
Це свідчить про те, що є можливість додатково підсилимо саперів чимось дуже їм необхідним.