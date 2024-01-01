Укр
Ру

Пікапи, роботизовані платформи та інше: чим допомогли ЗСУ благодійники та громадяни

Черговий і доволі потужний транспортно-майновий донат адресно відправився до чотирьох бригад Сил підтримки Збройних Сил України.
Ще один потужний пакет техніки віддправлено у війська- Auto24

ФОТО: Повернись живим|

Усім порівну та відповідно до потреб

Валентин Ожго
logo17 березня, 18:50
logo0
logo0 хв

Пакет допомоги сформовано Благодійною організацією "Повернись живим" в рамках проєкту "Нам тут жити 2.0".

Пакет допомоги сплачено за спільної ініціативи Фонду та Київстару. Допомога виявилися не лише масштабною за обсягом, але й за номенклатурою.

Читайте також Спеціальний транспорт для ветеранів передано у регіони

Кожна з бригад отримала:

  • 16 роботизованих платформ "Тарган";
  • 8 наземних роботизованих комплексів "Терміт";
  • 7 пікапів Peugeot Landtrek;
  • 4 причепи;
  • 4 дрони Vampire;
  • 25 радіостанцій;
  • 24 коптери різних типів;
  • майстерню технічного обслуговування;
  • РЕБ, резервне живлення тощо.

Фото: Повернись живим

Про всю цю техніку Авто24 розповідала раніше, описувала їх характеристики. Скажімо, розповіді про пікапи Peugeot Landtrek з дворядною кабіною, які видніються в нинішньому пакеті допомоги бригадам, публікувалися у нас мало не щомісяця, в т.ч. з проведених редакцією тест-драйвів. Повторюватися не будемо.

Читайте також Українські розробники представили мобільний гранатомет, якій дистанційно під'їзджає до позицій ворога

Отримувачами допомоги стали:

808-ма Дністровська окрема бригада підтримки;
47-ма інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ;
49-та окрема бригада розгородження Сил підтримки ЗСУ;
70-та окрема бригада.

Фото: Повернись живим

На цьому проєкт не завершено, оскільки завдяки щедрим донатам, внескам Київстар, Суперсили «Допомога ЗСУ» та SMS-підписці вдалось зібрати навіть більше грошей від запланованих – понад 106 мільйонів гривень.

Це свідчить про те, що є можливість додатково підсилимо саперів чимось дуже їм необхідним.

#Відео #Peugeot #Новини #Військова техніка #Фото #Автоподія