Пікапи, роботизовані платформи та інше: чим допомогли ЗСУ благодійники та громадяни

Пакет допомоги сформовано Благодійною організацією "Повернись живим" в рамках проєкту "Нам тут жити 2.0".

Пакет допомоги сплачено за спільної ініціативи Фонду та Київстару. Допомога виявилися не лише масштабною за обсягом, але й за номенклатурою.

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Кожна з бригад отримала:

16 роботизованих платформ "Тарган";

8 наземних роботизованих комплексів "Терміт";

7 пікапів Peugeot Landtrek;

4 причепи;

4 дрони Vampire;

25 радіостанцій;

24 коптери різних типів;

майстерню технічного обслуговування;

РЕБ, резервне живлення тощо.

Фото: Повернись живим

Про всю цю техніку Авто24 розповідала раніше, описувала їх характеристики. Скажімо, розповіді про пікапи Peugeot Landtrek з дворядною кабіною, які видніються в нинішньому пакеті допомоги бригадам, публікувалися у нас мало не щомісяця, в т.ч. з проведених редакцією тест-драйвів. Повторюватися не будемо.

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Отримувачами допомоги стали:

808-ма Дністровська окрема бригада підтримки;

47-ма інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ;

49-та окрема бригада розгородження Сил підтримки ЗСУ;

70-та окрема бригада.

Фото: Повернись живим

На цьому проєкт не завершено, оскільки завдяки щедрим донатам, внескам Київстар, Суперсили «Допомога ЗСУ» та SMS-підписці вдалось зібрати навіть більше грошей від запланованих – понад 106 мільйонів гривень.

Це свідчить про те, що є можливість додатково підсилимо саперів чимось дуже їм необхідним.