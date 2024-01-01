Українські розробники представили мобільний гранатомет, якій дистанційно під'їзджає до позицій ворога

Нову бойову роботизовану міні-установку створено у кооперації двох вітчизняних підприємств – Frontline й Tencore. Така співпраця забезпечить комплектування бойових підрозділів мобільною гранотометною системою дистанційного типу.

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Дві розробки українських виробників вдало інтегровано. Гранатометна турель "Буря" компанії Frontline успішно вписалася в наземну платформу TerMIT компанії Tencore.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

Ось так виглядає "Буря" (див. відео внизу) до інтеграції в "Терміт".



Проведені тестові випробування переконали у спроможності безпечної роботи установки безпосередньо у фронтових умовах, не наражаючи гранатометника на небезпеку. Оператор на відстані керує бойовою машиною, що може працювати на відстані 100 метрів від позиції.

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Завдячуючи невеличким габаритним розмірам, особливо по висоті та широкій гусеничній ходовій, що не дозволяє перекидатися, установка при пересуванні непомітна в складках місцевості. Вона добре маскується в природному ландшафті, маючи потрібне сезонне фарбування.

Ось так виглядає "Терміт" (див. відео внизу) до інтеграції з "Бурею".

Розробники повідомляють, що гранатометна турель "Буря" дозволяє "проводити пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора".

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В деталі характеристик розробники не вдаються, але повідомляють, що шасі "Терміт" має запас ходу 20 км, забезпечуючи стабільний зв’язок з камери на монітор, що дає "можливість навіть маневрам у складних умовах". Команду на відкриття вогню система також виконує блискавично.

А так виглядає комплекс "Буря" + "Терміт", відео внизу: