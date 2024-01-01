Украинские разработчики представили мобильный гранатомет, которой дистанционно подъезжает к позициям врага

Новая боевая роботизированная мини-установка создана в кооперации двух отечественных предприятий – Frontline и Tencore. Такое сотрудничество обеспечит комплектование боевых подразделений мобильной гранотометной системой дистанционного типа.

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Две разработки украинских производителей удачно интегрированы. Гранатометная турель "Буря" компании Frontline успешно вписалась в наземную платформу TerMIT компании Tencore.

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Вот так выглядит "Буря" (см. видео внизу) до интеграции в "Термит".



Проведенные тестовые испытания убедили в способности безопасной работы установки непосредственно во фронтовых условиях, не подвергая гранатометчика опасности. Оператор на расстоянии управляет боевой машиной, которая может работать на удалении 100 метров от позиции.

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Благодаря небольшим габаритным размерам, особенно по высоте и широкой гусеничной ходовой, что не позволяет опрокидываться, установка при передвижении незаметна в складках местности. Она хорошо маскируется в природном ландшафте, имея нужную сезонную покраску.

Вот так выглядит "Термит" (см. видео внизу) до интеграции с "Бурей".

Разработчики сообщают, что гранатометная турель "Буря" позволяет "проводить пристрелку в 10 раз эффективнее и работать по разным целям, осуществляя перенацеливание за считанные секунды по команде оператора".

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В детали характеристик разработчики не вдаются, но сообщают, что шасси "Термит" имеет запас хода 20 км, обеспечивая стабильную связь с камеры на монитор, что дает "возможность даже маневрам в сложных условиях". Команду на открытие огня система также выполняет молниеносно.

А так выглядит комплекс "Буря" + "Термит", видео внизу: