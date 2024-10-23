У війська на службу призвали "тарганів": що це за нашесть для ворога

Одночасно з кодифікацією Міністерством оборони України цієї машини військові частини отримали можливість її закупівлі за кошти державного бюджету. Це відкриває українському виробнику такої техніки додаткові можливості в просуванні своїх наземних роботизованих безпілотників.

І хоча в коротенькому інформаційному повідомленні Міноборони України опис цієї машини доволі скупий на деталі, в архіві редакції Авто24 є характеристики безпілотників сімейства "Тарган". Скажімо, моделі "Тарган 2К" та "Тарган 3К" можуть використовуватися як камікадзе чи логістичний транспортер для перевезення на передову боєприпасів, амуніції, майна, а у зворотному напрямку – евакуації пораненого.

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В офіційному повідомленні МО України про кодифікацію розміщено фото моделі "Тарган 3К". Його дистанційна робота в зоні впевненого проходження сигналу становить два кілометри, хоча в умовах поля, без рельєфних, ландшафтних чи промислових перешкод може бути й більше. Однак 2-кілометрової відстані оператору цілком достатньої для транспортних операцій.

Модульна платформа з функцією бортового повороту має запас ходу до 20 км та тривалість руху до 2 годин. Вона спроможна перевозити до 250 кг вантажу в коробках, ящиках, пакунках. Це на 100 кіло більше, ніж у моделі 2К.

Фото: TarGun

Звісно, невеличка машина з кліренсом 16 см за своїми габаритними характеристиками (1400х1120х500х600 мм) не спроможна помістити людину на платформі, але для транспортування пораненого на ній при потребі можна закріпити ноші та навіть причіп.

Зображення з камери шасі надходить на дисплей оператора. Камера охоплює в горизонтальній проєкції кут в 175 градусів, по вертикалі – 90 градусів.

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Машина відкрито продається, тож як волонтерські рухи, так і благодійні організації можуть вільно придбати для наших захисників такий роботизований безпілотник: за 229 000 грн модель "Тарган 3К" і за 137 000 грн – модель "Тарган 2К".