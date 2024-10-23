В войска на службу призвали "тараканов": что это за нашествие для врага

Одновременно с кодификацией Министерством обороны Украины этой машины военные части получили возможность ее закупки за средства государственного бюджета. Это открывает украинскому производителю такой техники дополнительные возможности в продвижении своих наземных роботизированных беспилотников.

И хотя в коротеньком информационном сообщении Минобороны Украины описание этой машины довольно скупое на детали, в архиве редакции Авто24 есть характеристики беспилотников семейства "Таракан". Скажем, модели "Таракан 2К" и "Таракан 3К" могут использоваться как камикадзе или логистический транспортер для перевозки на передовую боеприпасов, амуниции, имущества, а в обратном направлении – эвакуации раненого.

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В официальном сообщении МО Украины о кодификации размещено фото модели "Таракан 3К". Его дистанционная работа в зоне уверенного прохождения сигнала составляет два километра, хотя в условиях поля, без рельефных, ландшафтных или промышленных препятствий может быть и больше. Однако 2-километрового расстояния оператору вполне достаточного для транспортных операций.

Модульная платформа с функцией бортового поворота имеет запас хода до 20 км и продолжительность движения до 2 часов. Она способна перевозить до 250 кг груза в коробках, ящиках, пакетах. Это на 100 кило больше, чем у модели 2К.

Фото: TarGun

Конечно, небольшая машина с клиренсом 16 см по своим габаритным характеристикам (1400х1120х500х600 мм) не способна поместить человека на платформе, но для транспортировки раненого на ней при необходимости можно закрепить носилки и даже прицеп.

Изображение с камеры шасси поступает на дисплей оператора. Камера охватывает в горизонтальной проекции угол в 175 градусов, по вертикали – 90 градусов.

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Машина открыто продается и волонтерские движения, благотворительные организации могут свободно приобрести для наших защитников такой роботизированный беспилотник: за 229 000 грн модель "Таракан 3К" и за 137 000 грн – модель "Таракан 2К".