Пикапы и фургоны Fiat будут помогать зенитчикам

Команда "Дронопада" Укргидроэнерго вошла в проект с благотворительной суммой взноса 9 894 743 грн. На эти средства удалось закупить восемь новеньких пикапов и три грузовых буса.

Как сообщает на своей ФБ-странице благотворительная организация "Вернись живым", проект "Дронопад" стал одним из самых результативных направлений работы Фонда: на каждую задоначенную гривну создается 15 гривен убытков для врага.

На этот раз транспортный транш имеет однородное происхождение – пикапы и фургоны принадлежат итальянскому бренду Fiat. Это пикапы Fiat Titano и грузовые микроавтобусы Fiat Ducato.

Технику адресно получили:

1129-й зенитный ракетный полк ВСУ;

1039-й зенитный ракетный полк ВСУ;

1020-й зенитный ракетный полк ВСУ;

38-й зенитный ракетный полк ВСУ;

подразделение перехватчиков БпЛА "Посипаки", 39-й ЗРП ВСУ.

Фото: ФБ-страница Вернись живым

Передача транспорта традиционно состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Туда прибыли представители указанных военных формирований, официальные лица Укргидроэнерго и БФ "Вернись живым".

Вся техника новая, имеет нулевой пробег. Она хорошо знакома как в гражданском секторе, так и в подразделениях Сил обороны. Скажем, Fiat Titano довольно часто встречается в транспортных траншах, о чем редакция Авто24 не раз писала. Fiat Titano является стопроцентной копией Peugeot Landtrek. Обе среднеразмерные модели происходят от китайского пикапа Changan Kaicene F70, разработанного в сотрудничестве Changan Automobile и PSA.

Фото: ФБ-страница Вернись живым

Силовые агрегаты неизвестны. Это может быть как 1,9-литровый дизельный двигатель на 150 лошадиных сил и 350 Ньютон-метров крутящего момента с шестиступенчатой механической коробкой передач и грузоподъемностью 1210 килограммов, так и более мощный 2,2-литровый дизель на 200 л.с. и 450 Нм.

В кругу украинских перевозчиков фургоны Fiat Ducato также хорошо известны. Эти легкие коммерческие машины группы LCV имеют усиленную подвеску, что обеспечивает грузоподъемность до 1870 кг. Правда, варианты кузова могут быть от 8 до 17 куб. метров, но силовой агрегат у них один – 140 л.с.

Фото: ФБ-страница Вернись живым

Конфигурация кузова может быть разная, но самая популярная все-таки версия с трехместной кабиной по формуле 1+2. В нынешнем транспортном транше к зенитчикам поступили фургоны именно в таком исполнении. Правда, кому они конкретно достались, не сообщается.