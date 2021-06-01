Книгу рекордов Гиннесса пополнило новое достижение: самая длинная дистанция, которую преодолел радиоуправляемый автомобиль по воде. Автомобиль не плыл, а именно ехал по поверхности воды. И пусть автомобиль здесь игрушечный, поражает сама возможность наземной техники передвигаться водной поверхностью.

Только в мае Книгу рекордов Гиннесса пополнило немало интересных достижений, среди которых наибольшее количество русалок под водой (110), наибольшее количество арбузов, разрезанных на животе человека за минуту (81) и на голове (59), массовое автономное дрон-шоу, самый быстрый пролет человека в костюме для полетов, самое длинное время пасования футбольного мяча головой двумя людьми (34 минуты 1 секунда), самая длинная цепочка из графитового стержня карандаша (212 звеньев), наибольшее количество отжиманий от пола на четырех пальцах за 1 минуту (85) и другие. А еще радиоуправляемая машинка, буквально ездящая по поверхности воды.

Также интересно: Tesla Cybertruck можно купить за 100 долларов

Рекорд был установлен Майклом Сталлоне на озере Ричфилд в Нью-Йорке еще в прошлом году, однако видео с записью заезда от Книги рекордов Гиннесса было обнародовано только сейчас.

Майкл использовал монстр-трак Traxxas X-maxx, к которому прикрепил пенопласт для бассейна, чтобы машинка оставалась на плаву, после потери подвижности. Он также оборудовал свой радиоуправляемый автомобиль шинами с особым “гребным” протектором, как у снегоболотоходов.

Чтобы побить предыдущий рекорд в 671 метр, который держала сама компания Traxxas, он потратил шесть недель на подготовку, прежде чем выполнить заезд по воде. Пирс, с которого стартовал автомобиль, был покрыт ковровым покрытием для лучшего сцепления на старте.

Затем Майкл установил камеру на вершине машины и привез с собой еще одну, чтобы снимать все с катера, поэтому мы можем видеть видео, снятое с двух точек.

Мотор Traxxas X-maxx способен развивать скорость до 80 км/ч на твердой поверхности. Какой была скорость машинки на воде, не сообщается, но видео показывает невероятно скоростное движение. Передние колеса машины едва касаются воды.

Интересно, что примерно на половине пути записи машинка делает поворот на озере и продолжает пересекать водную поверхность еще более 600 метров, прежде чем остановиться. Общий рекорд составляет 1,53 километра, что более чем вдвое превышает предыдущее достижение.