Книгу рекордів Гіннесса поповнило нове досягнення: найдовша дистанція, яку подолав радіокерований автомобіль по воді. Автомобіль не плив, а саме їхав поверхнею води. І нехай автомобіль тут іграшковий, вражає сама можливість наземної техніки пересуватись водною поверхнею.

Лише у травні Книгу рекордів Гіннесса поповнило чимало цікавих досягнень, серед яких найбільша кількість русалок під водою (110), найбільша кількість кавунів, розрізаних на животі людини за хвилину (81) та на голові (59), наймасовіше автономне дрон-шоу, найшвидший проліт людини в костюмі для польотів, найдовший час пасування футбольного м’яча головою двома людьми (34 хвилини 1 секунда), найдовший ланцюжок з графітового стрижня олівця (212 ланок), найбільша кількість віджимань від підлоги на чотирьох пальцях за 1 хвилину (85) тощо. А ще радіокерована машинка, що буквально їздить поверхнею води.

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Рекорд був встановлений Майклом Сталлоне на озері Річфілд у Нью-Йорку ще минулого року, однак відео із записом заїзду від Книги рекордів Гіннесса було оприлюднене лише зараз.

Майкл використав монстр-трак Traxxas X-maxx, до якого прикріпив пінопласт для басейну, щоб машинка залишалася на плаву, після втрати рухомості. Він також обладнав свій радіокерований автомобіль шинами з особливим “гребним” протектором, як у снігоболотоходів.

Щоб побити попередній рекорд у 671 метр, який тримала сама компанія Traxxas, він витратив шість тижнів на підготовку, перш ніж виконати заїзд по воді. Пірс, з якого стартував автомобіль, був вкритий килимовим покриттям для кращого зчеплення на старті.

Потім Майкл встановив камеру на вершині машини та привіз із собою ще одну, щоб знімати усе з катера, тому ми можемо бачити відео, зняте з двох точок.

Мотор Traxxas X-maxx здатний розвивати швидкість до 80 км/год на твердій поверхні. Якою була швидкість машинки на воді, не повідомляється, однак відео показує неймовірно швидкісний рух. Передні колеса машини ледве торкаються води.

Цікаво, що приблизно на половині шляху запису машинка робить поворот на озері й продовжує перетинати водну поверхню ще понад 600 метрів, перш ніж зупинитися. Загальний рекорд становить 1,53 кілометра, що більш ніж удвічі перевищує попереднє досягнення.