Автомобили какого бренда быстрее всего теряют в цене: статистика

Эксперты iSeeCars проанализировали 1,4 миллиона подержанных автомобилей в возрасте от одного до пяти лет, проданных в марте 2024 и 2025 годов. В результате они обнаружили, что бренд Tesla доминирует в перечне авто, стоимость которых падает больше всего.

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В частности, седан Model 3 и кроссовер Model Y вошли в десятку, тогда как Model S заняла первое место в рейтинге, поскольку потеряла 17,2% от стоимости с марта 2024 по март 2025 года. Для понимания – это почти 10 000 долларов в год.

В то же время цена Model 3 снизилась на 10,9% – 3193 доллара, а Model Y на 13,1% – 4634 доллара соответственно. В общем, электромобили составили половину из 10 автомобилей в списке, ведь к трем Tesla присоединились Porsche Taycan и Hyundai Kona Electric.

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Другими автомобилями были гибридные Ford Explorer и BMW 5 Series, а также Maserati Levante, Mercedes-Benz AMG GT и Jeep Gladiator. Эксперты iSeeCars также определили бренды с наибольшим падением стоимости их подержанных авто и его также возглавила Tesla. Вторым стал Chrysler с падением цен в 8,9%, а третьим – Maseratti с 8,6 процентами за год.