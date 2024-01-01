Автомобілі якого бренду найшвидше втрачають в ціні: статистика

Експерти iSeeCars проаналізували 1,4 мільйона вживаних автомобілів віком від одного до п’яти років, проданих у березні 2024 та 2025 років. В результаті вони виявили, що бренд Tesla домінує в переліку авто, вартість яких падає найбільше.

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Зокрема, седан Model 3 та кросовер Model Y увійшли в десятку, тоді як Model S посіла перше місце в рейтингу, оскільки втратила 17,2% від вартості з березня 2024 по березень 2025 року. Для розуміння – це майже 10 000 доларів за рік.

Водночас ціна Model 3 знизилась на 10,9% – 3193 долари, а Model Y на 13,1% – 4634 долари відповідно. Загалом, електромобілі склали половину з 10 автомобілів у списку, адже до трьох Tesla приєдналися Porsche Taycan і Hyundai Kona Electric.

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Іншими автомобілями були гібридні Ford Explorer й BMW 5 Series, а також Maserati Levante, Mercedes-Benz AMG GT і Jeep Gladiator. Експерти iSeeCars також визначили бренди з найбільшим падінням вартості їх вживаних авто і його також очолила Tesla. Другим став Chrysler з падінням цін у 8,9%, а третім – Maseratti з 8,6 відсотками за рік.