Автомобили какого возраста покупают украинцы

Средний возраст автомобилей - один из лучших индикаторов состояния автопарка страны. Чем старее транспортные средства регистрируются, тем больше это свидетельствует об ограниченном доступе к более современным, более безопасным и экономным моделям. В этом обзоре эксперты Института исследований авторынка сравнили средний возраст транспортных средств, меняющих владельца внутри Украины, с теми, которые ввозятся из-за границы с пробегом.

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Внутренний рынок

Легковые авто на внутреннем рынке имеют средний возраст около 16 лет, тогда как подержанные импортируемые - почти вдвое моложе, со средним показателем 9,6 года.

Похожий разрыв и в сегменте грузовых авто: внутренний оборот - это преимущественно машины возрастом 18,5–19 лет, тогда как импортом поступают значительно моложе - в среднем 7,9 года.

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Автобусы, что перепродаются в Украине, имеют средний возраст более 20 лет, тогда как импортируемые подержанные - 13–14 лет.

При этом стоит вспомнить и о правилах импорта - акциз на автобусы и грузовики становится существенно выше после превышения ими возраста в 5 или 8 лет. Также четко ограничены экостандарты на уровне "Евро-5".

Импорт подержанных транспортных средств

Мотоциклы - отдельная история. Здесь ситуация контрастирует с другими сегментами: средний возраст импортируемых подержанных мотоциклов даже выше, чем у тех, что перепродаются в Украине (14 против 11,5 лет). Причина – в структуре спроса. Более половины всех мотоциклов ввозится новыми, а доля подержанного импорта составляет лишь около 10%.

При этом импортируют обычно не бюджетные байки, а узнаваемую классику или мощные модели, которые в новом состоянии имеют высокую стоимость. В списке самых популярных - Honda CB, Kawasaki NINJA, Honda CBR, Yamaha YZF, Suzuki GSX, и подобные. Этот сегмент фактически раздвоен: массовый импорт новых для повседневной эксплуатации и импорт подержанных как способ получить технику с характером, которую не всегда найдешь на внутреннем рынке.

Вывод

Импорт играет ключевую роль в омоложении украинского автопарка, особенно в сегментах легковушек, грузовиков и автобусов. В то же время мотоциклетный рынок имеет свою специфику, где продажи новых играют большую роль, а подержанные модели из-за рубежа занимают лишь узкий специфический сегмент.