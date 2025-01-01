Авто якого віку купують українці

Середній вік автомобілів — один із найкращих індикаторів стану автопарку країни. Чим старіші транспортні засоби реєструються, тим більше це свідчить про обмежений доступ до сучасніших, безпечніших і економніших моделей. У цьому огляді експерти Інституту досліджень авторинку порівняли середній вік транспортних засобів, що змінюють власника всередині України, із тими, які ввозяться з-за кордону з пробігом.

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Внутрішній ринок

Легкові авто на внутрішньому ринку мають середній вік близько 16 років, тоді як вживані імпортовані — майже вдвічі молодші, із середнім показником 9,6 року.

Схожий розрив і в сегменті вантажних авто: внутрішній обіг — це переважно машини віком 18,5–19 років, тоді як імпортом надходять значно молодші — в середньому 7,9 року.

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Автобуси, що перепродуються в Україні, мають середній вік понад 20 років, тоді як імпортовані вживані — 13–14 років.

При цьому варто згадати і про правила імпорту — акциз на автобуси та вантажівки стає істотно вищий після перевищення ними віку в 5 або 8 років. Також чітко обмежено екостандарти на рівні «Євро-5».

Імпорт вживаних транспортних засобів

Мотоцикли — окрема історія. Тут ситуація контрастує з іншими сегментами: середній вік імпортованих вживаних мотоциклів навіть вищий, ніж у тих, що перепродуються в Україні (14 проти 11,5 років). Причина – в структурі попиту. Понад половина всіх мотоциклів ввозиться новими, а частка вживаного імпорту становить лише близько 10%.

При цьому імпортують зазвичай не бюджетні байки, а впізнавану класику або потужні моделі, які у новому стані мають високу вартість. У списку найпопулярніших — Honda CB, Kawasaki NINJA, Honda CBR, Yamaha YZF, Suzuki GSX, та подібні. Цей сегмент фактично роздвоєний: масовий імпорт нових для повсякденної експлуатації та імпорт вживаних як спосіб отримати техніку з характером, яку не завжди знайдеш на внутрішньому ринку.

Висновок

Імпорт відіграє ключову роль в омолодженні українського автопарку, особливо у сегментах легковиків, вантажівок і автобусів. Водночас мотоциклетний ринок має свою специфіку, де продажі нових відіграють більшу роль, а вживані моделі з-за кордону займають лише вузький специфічний сегмент.