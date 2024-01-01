Чоловік викрав "Ниву", щоб перевезти в ній козу: за це "сидітиме" три роки

Взагалі монастир тут до справи не причетний. Подія сталася на території урочища Дуконя в селі Зелене Верховинського району з мешканцем того закладу, котрий до його служителів жодного відношення немає.

Пішов чоловік по гриби зранку 23 серпня, а приблизно біля 9:00 побачив залишену без нагляду "Ниву" синього кольору. Про це йдеться у впровадженні Верховинського районного суду.

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Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік підійшов до машини, відчинив незамкнені дверцята зі сторони водія і вмостився у крісло за кермом. Оскільки ключів запалювання не було, то методом нехитрого з’єднання електродротів він запустив двигун позашляховика й поїхав на ньому напрямку села Грамотне цього ж Верховинського району.

Таким чином, всупереч волі власника автомобіля, чолов’яга незаконно заволодів транспортним засобом, ринкова вартість якого станом на день крадіжки відповідно до висновку експерта становила 102 474,00 грн.

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За словами звинуваченого, він повернувся з лісу до Свято-Троїцького Дуконського монастиря, де проживав на той час, побачив на території припаркований автомобіль марки "Нива". Один з мешканців в монастирі повідомив, що залишений автомобіль незнайомого чоловіка ввечері повинні забрати.

В цьому нічого дивного не було, оскільки на території монастиря люди досить часто залишають свій транспорт – в гори з ним аж ніяк. Щоправда, автомобіль кілька днів простояв, ніхто його не забирав.

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Цим і вирішив скористатися згаданий чоловік. Він запланував привезти до монастиря козу із села Черемошне. Уже повертаючись з цінним вантажем назад, він призупинився біля магазину в селі Грамотне, щоб купити трохи продуктів.

Далі з’ясувалося, що автомобіль викрадений. Про це йому заявили працівники поліції, які затримали там водія з козою та "Нивою".

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І хоча обвинувачений вину визнав повністю й розкаювався у вчиненому, суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч.1 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

Однак завдяки обставинам, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, суд визнав щире каяття. На користь обвинуваченого було й те, що відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.

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Враховано багато факторів, з-поміж них те, що він раніше не судимий, повністю визнав вину, за місцем проживання характеризується добре тощо. Саме тому й покарання обрано мінімальне, як того вимагає ч.1 ст. 289 КК України – обмеження волі на 3 (три) роки.

Щодо кози, то її подальша доля невідома.