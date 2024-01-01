Перевізник відсудив у дорожників збитки від ремонту після потрапляння у яму

Подія сталася майже рік тому. Як видно з ухвали Господарського суду Полтавської області, 19 січня 2024 року приблизно о 13:40 технічно справний транспортний засіб DAF FT XF105 приватного багатопрофільного підприємства "Лімур" рухався по вулиці Харчовиків у місті Полтаві від вулиці Петра Дорошенка до провулку Спортивний.

Поблизу м’ясокомбінату перед перехрестям вул. Харчовиків вул. Героїв пожежників м. Полтави, транспортний засіб лівим переднім колесом втрапив у вибоїну, яка була залита водою. Таким чином внаслідок невідповідності стану дороги автомобіль потрапив у ДТП та зазнав пошкоджень.

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Згідно зі Схемою місця ДТП, йдеться в Ухвалі суду, ширина вибоїни складала 3,0 м, довжина - 5,4 м, висота вибоїни від дна до поверхні становила 0,44 м. За результатами обстеження визнано ділянку дороги (по вулиці Харчовиків, 6 міста Полтави) такою, що не відповідає вимогам ДСТУ 3587-2022.

Їхав, але через цю калюжу з ямищем не доїхав і зазнав пошкоджень. Колаж: Авто24

Фура отримала тоді пошкодження, ремонт в спеціалізованій майстерні обійшовся в 64 тис. грн. Для відшкодування цих затрат власник транспортного засобу подав позов до суду. Суд позов задовольнив.

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Ухвала суду зобов’язала стягнути з Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради на користь приватного багатопрофільного підприємства "Лімур" 63 679,12 грн та 3 028,00 грн судового збору.

Ось так виглядала тоді вулиця, на якій, ймовірно, постраждала й ця фура. Фото: Труха Полтава