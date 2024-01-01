Перевозчик отсудил у дорожников убытки от ремонта после попадания в яму

Происшествие произошло почти год назад. Как видно из постановления Хозяйственного суда Полтавской областии, 19 января 2024 года примерно в 13:40 технически исправное транспортное средство DAF FT XF105 частного многопрофильного предприятия "Лимур" двигалось по улице Пищевиков в городе Полтаве от улицы Петра Дорошенко до переулка Спортивный.

Вблизи мясокомбината перед перекрестком ул. Пищевиков ул. Героев пожарных г. Полтавы, транспортное средство левым передним колесом попало в выбоину, которая была залита водой. Таким образом в результате несоответствия состояния дороги автомобиль попал в ДТП и получил повреждения.

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Согласно Схеме места ДТП, говорится в Постановлении суда, ширина выбоины составляла 3,0 м, длина - 5,4 м, высота выбоины от дна до поверхности составляла 0,44 м. По результатам обследования признан участок дороги (по улице Пищевиков, 6 города Полтавы) таким, что не соответствует требованиям ДСТУ 3587-2022.

Ехал, но через эту лужу с ямой не доехал и получил повреждения. Коллаж: Авто24

Фура получила тогда повреждения, ремонт в специализированной мастерской обошелся в 64 тыс. грн. Для возмещения этих затрат владелец транспортного средства подал иск в суд. Суд иск удовлетворил.

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Постановление суда обязало взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полтавского городского совета в пользу частного многопрофильного предприятия "Лимур" 63 679,12 грн и 3 028,00 грн судебного сбора.

Вот так выглядела тогда улица, на которой, вероятно, пострадала и эта фура. Фото: Труха Полтава