Які автомобілі найчастіше дарують українці

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Які авто купують в подарунок
За 5 місяців 2025 року українці подарували понад 10 тисяч транспортних засобів, підрахували в Інституті досліджень авторинку. І це лише за офіційними реєстраціями.
Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.
До речі чому минулого року українці масово дарували автомобілі один одному
Найпопулярніші марки в подарунок:
- Volkswagen — 10,5%
- Mercedes-Benz — 7,0%
- Toyota — 7,0%
- BMW — 6,6%
- Renault — 5,4%
- Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3—5%
Що це означає? Що на день народження частіше дарують не «чисте серце», а вживаного Пасата. Або X5, якщо дружина (чи чоловік) дуже заслужили. Чому вживаного — середній вік подарованих транспортних засобів склав 12 років.
Топ моделей
- Volkswagen Passat
- Toyota Camry
- Skoda Octavia
- VW Golf, Touareg, Tiguan
- BMW X5
- Mazda CX-5
- Audi A4
- Nissan Rogue
Найбільше подарованих авто в Україні мали класичні бензинові мотори — понад 38% усіх випадків. Це найпоширеніший варіант, який легко обслуговувати, просто перепродати, і він не вимагає додаткових навичок чи обладнання. На другому місці дизель — 34%. Він залишається популярним через економність на трасі й довшу витривалість при інтенсивній експлуатації. Третє місце посіли версії оснащені ГБО — 13,5%, як типова «українська відповідь» на дорогий бензин.
До речі українці перестали купувати авто з ГБО: що натомість?
Електромобілі як окрема категорія поки що не прориваються в топ — їх лише 5,4% серед подарованих авто. Разом із гібридами різних типів це число виростає до приблизно 9%. Тобто майже кожен десятий подарований транспорт мав хоча б частковий електричний привод — і це вже помітна тенденція, хоч ще і не масовий вибір.
Втім, не завжди подарунок автомобіля на папері – це й справді подарунок. Частіше це – схема зниження податків. Адже на другий та третій продані автомобілі на рік нараховуються значні податки, а от на подарунки – ні. Саме тому автобізнесмени, які торгують автомобілями, так часто дарують авто своїм родичам, які потім перепродають клієнтам. Звідси і така кількість “Пасатів” та інших популярних авто.