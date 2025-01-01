Які автомобілі найчастіше дарують українці

За 5 місяців 2025 року українці подарували понад 10 тисяч транспортних засобів, підрахували в Інституті досліджень авторинку. І це лише за офіційними реєстраціями.

Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.

До речі чому минулого року українці масово дарували автомобілі один одному

Найпопулярніші марки в подарунок:

Volkswagen — 10,5%

Mercedes-Benz — 7,0%

Toyota — 7,0%

BMW — 6,6%

Renault — 5,4%

Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3—5%

Що це означає? Що на день народження частіше дарують не «чисте серце», а вживаного Пасата. Або X5, якщо дружина (чи чоловік) дуже заслужили. Чому вживаного — середній вік подарованих транспортних засобів склав 12 років.

Топ моделей

Volkswagen Passat

Toyota Camry

Skoda Octavia

VW Golf, Touareg, Tiguan

BMW X5

Mazda CX-5

Audi A4

Nissan Rogue

Найбільше подарованих авто в Україні мали класичні бензинові мотори — понад 38% усіх випадків. Це найпоширеніший варіант, який легко обслуговувати, просто перепродати, і він не вимагає додаткових навичок чи обладнання. На другому місці дизель — 34%. Він залишається популярним через економність на трасі й довшу витривалість при інтенсивній експлуатації. Третє місце посіли версії оснащені ГБО — 13,5%, як типова «українська відповідь» на дорогий бензин.

До речі українці перестали купувати авто з ГБО: що натомість?

Електромобілі як окрема категорія поки що не прориваються в топ — їх лише 5,4% серед подарованих авто. Разом із гібридами різних типів це число виростає до приблизно 9%. Тобто майже кожен десятий подарований транспорт мав хоча б частковий електричний привод — і це вже помітна тенденція, хоч ще і не масовий вибір.

Втім, не завжди подарунок автомобіля на папері – це й справді подарунок. Частіше це – схема зниження податків. Адже на другий та третій продані автомобілі на рік нараховуються значні податки, а от на подарунки – ні. Саме тому автобізнесмени, які торгують автомобілями, так часто дарують авто своїм родичам, які потім перепродають клієнтам. Звідси і така кількість “Пасатів” та інших популярних авто.