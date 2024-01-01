Як уникнути збільшених податків при продажу кількох авто на рік

У 2025 році податки, які необхідно сплачувати при продажу автомобілів, значно зросли в порівнянні з попередніми роками. Зокрема, ставка військового збору була підвищена з 1,5% до 5%, повідомляє Олександр Зарайський, професійний податковий консультант.

Які ж податки потрібно сплачувати при продажу легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, а також іншого рухомого майна, такого як вантажні авто і причепи?

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Для початку потрібно зрозуміти різницю в оподаткуванні між першим, другим і третім продажем автотранспортних засобів. Наприклад, перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковується взагалі, тоді як повторні продажі обкладаються різними ставками податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Тобто, якщо протягом року (саме календарного, з 1.01 по 31.12) ви вперше продаєте легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, то такий продаж не оподатковується взагалі. Тобто при першому продажу автомобіля мотоцикла або мопеда податки ніякі сплачувати не потрібно.

Якщо ж ви вдруге протягом року продаєте автомобіль мотоцикл або мопед, то такий повторний продаж протягом року оподатковується за ставкою 5% ПДФО і 5% військового збору.

Якщо ж ви протягом року продаєте втретє якийсь із цих автотранспортних засобів, то третій протягом календарного року продаж оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору.

Водночас під час продажу іншого рухомого майна (вантажних автомобілів, причепів тощо) немає пільгового першого продажу, і за всі продажі доведеться сплачувати податки.

Якщо ви продаєте якесь інше рухоме майно (наприклад, вантажний автомобіль, причеп, будь-що інше), то при першому і другому продажу вам потрібно буде сплатити 5% ПДФО і 5% військового збору.

у випадку третього продажу протягом року уже доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Дивитись відео про податки з продажу авто у 2025 році:

Податковий консультант розглядає питання можливих способів уникнення оподаткування, зокрема, торкається теми продажу автотранспортних засобів за генеральною довіреністю. Хоча це можливо, Олександр попереджає про ризики, пов'язані з таким методом.

Він наводить реальні приклади, щоб ілюструвати, як продаж автомобіля за довіреністю може призвести до несподіваних податкових зобов'язань, якщо новий власник автомобіля також вирішить його продати в тому ж році, коли ви продаєте своє інше авто.

При цьому податки зараз в порівняно з минулими роками зросли, тож якщо ви раніше зекономили, то зараз доведеться сплатити більше.

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Більш реальний спосіб зекономити на податках, якщо ви продаєте друге чи третє авто за рік – подарувати спочатку його якомусь родичу. А потім від імені родича продати машину комусь іншому. Річ у тому, що подарунки родичам першого-другого ступеню споріднення не оподатковуються. А якщо родич в цьому році не продавав автомобіль, то йому не потрібно буде платити податки з продажу.