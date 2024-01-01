Как избежать увеличенных налогов при продаже нескольких автомобилей в год

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Податки при продажу авто в 2025 році
В 2025 году налоги, которые необходимо платить при продаже автомобилей, значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. В частности, ставка военного сбора была повышена с 1,5% до 5%, сообщает Александр Зарайский, профессиональный налоговый консультант.
Какие же налоги нужно платить при продаже легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, а также другого движимого имущества, такого как грузовые авто и прицепы?
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Для начала нужно понять разницу в налогообложении между первой, второй и третьей продажей автотранспортных средств. Например, первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается вообще, тогда как повторные продажи облагаются различными ставками налога на доходы физических лиц и военного сбора.
- То есть, если в течение года (именно календарного, с 1.01 по 31.12) вы впервые продаете легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, то такая продажа не облагается налогом вообще. То есть при первой продаже автомобиля мотоцикла или мопеда налоги никакие платить не нужно.
- Если же вы второй раз в течение года продаете автомобиль мотоцикл или мопед, то такая повторная продажа в течение года облагается налогом по ставке 5% НДФЛ и 5% военного сбора.
- Если же вы в течение года продаете в третий раз какое-то из этих автотранспортных средств, то третья в течение календарного года продажа облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
В то же время при продаже другого движимого имущества (грузовых автомобилей, прицепов и т.п.) нет льготной первой продажи, и за все продажи придется уплачивать налоги.
- Если вы продаете какое-то другое движимое имущество (например, грузовой автомобиль, прицеп, что-либо другое), то при первой и второй продаже вам нужно будет уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.
- в случае третьей продажи в течение года уже придется заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Смотреть видео о налогах с продажи авто в 2025 году:
Налоговый консультант рассматривает вопрос возможных способов избежания налогообложения, в частности, касается темы продажи автотранспортных средств по генеральной доверенности. Хотя это возможно, Александр предупреждает о рисках, связанные с таким методом.
Он приводит реальные примеры, чтобы иллюстрировать, как продажа автомобиля по доверенности может привести к неожиданным налоговым обязательствам, если новый владелец автомобиля также решит его продать в том же году, когда вы продаете свое другое авто.
При этом налоги сейчас по сравнению с прошлыми годами выросли, поэтому если вы раньше сэкономили, то сейчас придется заплатить больше.
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Более реальный способ сэкономить на налогах, если вы продаете второе или третье авто за год – подарить сначала его какому-то родственнику. А потом от имени родственника продать машину кому-то другому. Дело в том, что подарки родственникам первой-второй степени родства не облагаются налогом. А если родственник в этом году не продавал автомобиль, то ему не нужно будет платить налоги с продажи.