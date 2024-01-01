Как избежать увеличенных налогов при продаже нескольких автомобилей в год

В 2025 году налоги, которые необходимо платить при продаже автомобилей, значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. В частности, ставка военного сбора была повышена с 1,5% до 5%, сообщает Александр Зарайский, профессиональный налоговый консультант.

Какие же налоги нужно платить при продаже легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, а также другого движимого имущества, такого как грузовые авто и прицепы?

Также интересно какие льготы по растаможке действуют в 2025 году

Для начала нужно понять разницу в налогообложении между первой, второй и третьей продажей автотранспортных средств. Например, первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается вообще, тогда как повторные продажи облагаются различными ставками налога на доходы физических лиц и военного сбора.

То есть, если в течение года (именно календарного, с 1.01 по 31.12) вы впервые продаете легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, то такая продажа не облагается налогом вообще. То есть при первой продаже автомобиля мотоцикла или мопеда налоги никакие платить не нужно.

Если же вы второй раз в течение года продаете автомобиль мотоцикл или мопед, то такая повторная продажа в течение года облагается налогом по ставке 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Если же вы в течение года продаете в третий раз какое-то из этих автотранспортных средств, то третья в течение календарного года продажа облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

В то же время при продаже другого движимого имущества (грузовых автомобилей, прицепов и т.п.) нет льготной первой продажи, и за все продажи придется уплачивать налоги.

Если вы продаете какое-то другое движимое имущество (например, грузовой автомобиль, прицеп, что-либо другое), то при первой и второй продаже вам нужно будет уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

в случае третьей продажи в течение года уже придется заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Смотреть видео о налогах с продажи авто в 2025 году:

Налоговый консультант рассматривает вопрос возможных способов избежания налогообложения, в частности, касается темы продажи автотранспортных средств по генеральной доверенности. Хотя это возможно, Александр предупреждает о рисках, связанные с таким методом.

Он приводит реальные примеры, чтобы иллюстрировать, как продажа автомобиля по доверенности может привести к неожиданным налоговым обязательствам, если новый владелец автомобиля также решит его продать в том же году, когда вы продаете свое другое авто.

При этом налоги сейчас по сравнению с прошлыми годами выросли, поэтому если вы раньше сэкономили, то сейчас придется заплатить больше.

Также интересно за какие авто надо платить налоги на роскошь в 2025 году

Более реальный способ сэкономить на налогах, если вы продаете второе или третье авто за год – подарить сначала его какому-то родственнику. А потом от имени родственника продать машину кому-то другому. Дело в том, что подарки родственникам первой-второй степени родства не облагаются налогом. А если родственник в этом году не продавал автомобиль, то ему не нужно будет платить налоги с продажи.