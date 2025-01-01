Какие автомобили чаще всего дарят украинцы

За 5 месяцев 2025 года украинцы подарили более 10 тысяч транспортных средств, подсчитали в Институте исследований авторынка. И это только по официальным регистрациям.

Чаще всего дарят легковушки - 80% таких операций было связано именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы - 3%, мотоциклы - 2%. Остальные - прицепы и автобусы.

Кстати почему в прошлом году украинцы массово дарили автомобили друг другу

Самые популярные марки в подарок:

Volkswagen - 10,5%

Mercedes-Benz - 7,0%

Toyota - 7,0%

BMW - 6,6%

Renault - 5,4%

Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda - по 3-5%

Что это значит? Что на день рождения чаще дарят не "чистое сердце", а подержанный Пассат. Или X5, если жена (или муж) очень заслужили. Почему подержанного - средний возраст подаренных транспортных средств составил 12 лет.

Топ моделей

Volkswagen Passat

Toyota Camry

Skoda Octavia

VW Golf, Touareg, Tiguan

BMW X5

Mazda CX-5

Audi A4

Nissan Rogue

Больше всего подаренных авто в Украине имели классические бензиновые моторы - более 38% всех случаев. Это самый распространенный вариант, который легко обслуживать, просто перепродать, и он не требует дополнительных навыков или оборудования. На втором месте дизель - 34%. Он остается популярным из-за экономности на трассе и более длительной выносливости при интенсивной эксплуатации. Третье место заняли версии оснащены ГБО - 13,5%, как типичный "украинский ответ" на дорогой бензин.

Кстати украинцы перестали покупать авто с ГБО: что взамен?

Электромобили как отдельная категория пока не прорываются в топ - их всего 5,4% среди подаренных авто. Вместе с гибридами различных типов это число вырастает до примерно 9%. То есть почти каждый десятый подаренный транспорт имел хотя бы частичный электрический привод - и это уже заметная тенденция, хоть еще и не массовый выбор.

Впрочем, не всегда подарок автомобиля на бумаге – это действительно подарок. Чаще это – схема снижения налогов. Ведь на второй и третий проданные автомобили в год начисляются значительные налоги, а вот на подарки – нет. Именно поэтому автобизнесмены, которые торгуют автомобилями, так часто дарят авто своим родственникам, а те затем перепродают клиентам. Отсюда и такое количество “Пассатов” и других популярных авто.