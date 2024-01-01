Украинцы массово дарили автомобили друг другу: в чем причина

Один из способов передачи права собственности на транспортное средство - его официальное дарение. Этим вариантом в прошлом году воспользовались 38 685 раз, посчитали в Институте исследований авторынка. И это не просто статистический рекорд, это в десять раз больше, чем было годом ранее, в 2023 - тогда презентовали "всего" 3790 автомобилей. Еще меньше в 2022 - 1977 шт. Что стало причиной такой популярности дарить автомобили?

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Динамика дарений ТС, 2024 год.

Какие транспортные средства чаще всего становились подарками, по информации из открытых данных ГСЦ МВД. Вот список и количество:

Легковых - 32 880 шт.

Грузовых - 4 173 шт.

Полуприцепов - 554 шт.

Прицепов - 494 шт.

Мотоциклов - 384 шт.

Автобусов - 167 шт.

Мопедов - 23 шт.

Квадроциклов - 7 шт.

Трициклов - 3 шт.

Кроме понятной популярности легковушек, видим, что дарили и более экзотические транспортные средства, в частности полуприцепы и автобусы.

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Какие марки (без выделения вида ТС) дарили чаще всего? Вот десять самых массовых по итогам прошлого года:

Volkswagen - 4135 шт.

Toyota - 3233 шт.

Renault - 2313 шт.

Mercedes-Benz - 2232 шт.

Hyundai - 1824 шт.

Ford - 1774 шт.

Nissan - 1716 шт.

BMW - 1626 шт.

Skoda - 1570 шт.

Audi - 1355 шт.

А как насчет моделей? Публикуем десятку автомобилей-подарков:

Skoda Octavia - 875 шт.

Volkswagen Passat - 773 шт.

Toyota RAV4 - 705 шт.

Mercedes-Benz Sprinter - 621 шт.

Volkswagen Transporter - 585 шт.

Toyota Camry - 571 шт.

Volkswagen Golf - 535 шт.

KIA Sportage - 473 шт.

Hyundai Tucson - 466 шт.

BMW X5 - 438 шт.

Список довольно "разношерстный" - в нем присутствуют не только легковушки в классическом понимании, но и несколько "коммерсантов". Средний возраст машин, которые дарили так активно в прошлом году – 13 лет.

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Интересно, что пик активности дарений приходится на весну, – май месяц. Именно то время, когда произошло изменение правил мобилизации, по новым условиям которых в случае, если у владельца есть более одного ТС, другие могут быть изъяты для оборонных нужд. Вот граждане и отреагировали на такое законотворчество массовым переоформлением автомобилей, включая дарения, как альтернативный путь передачи собственности в рамках семьи. Что в конце концов и объясняет, почему объемы подарков выросли так стремительно - это не случайный приток щедрости граждан, а их массовая реакция на изменения определенных правил со стороны государства.