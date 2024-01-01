Українці масово дарували автомобілі один одному: у чому причина

Один зі способів передачі права власності на транспортний засіб — його офіційне дарування. Цим варіантом торік скористалися 38 685 разів, порахували в Інституті досліджень авторинку. І це не просто статистичний рекорд, це удесятеро більше, ніж було роком раніше, у 2023 — тоді презентували «всього» 3790 автівок. Ще менше у 2022 — 1977 шт. Що стало причиною такої популярності дарувати автомобілі?

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Динаміка дарувань ТЗ, 2024 рік.

Які транспортні засоби найчастіше ставали подарунками, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС. Ось список та кількість:

Легкових — 32 880 шт.

Вантажних — 4 173 шт.

Напівпричепів — 554 шт.

Причепів — 494 шт.

Мотоциклів — 384 шт.

Автобусів — 167 шт.

Мопедів — 23 шт.

Квадроциклів — 7 шт.

Трициклів — 3 шт.

Окрім зрозумілої популярності легковиків, бачимо, що дарували й більш екзотичні транспортні засоби, зокрема напівпричепи та автобуси.

Як визначити, чи підходять шини до електромобіля? Зазвичай на них є позначка EV. Також будьте впевнені, що всі легкові шини Continental зроблені з урахуванням їх використання електромобілями. Рекламна інформація

Які марки (без виокремлення виду ТЗ) дарували найчастіше? Ось десять наймасовіших за підсумками минулого року:

Volkswagen — 4135 шт.

Toyota — 3233 шт.

Renault — 2313 шт.

Mercedes-Benz — 2232 шт.

Hyundai — 1824 шт.

Ford — 1774 шт.

Nissan — 1716 шт.

BMW — 1626 шт.

Skoda — 1570 шт.

Audi — 1355 шт.

А як щодо моделей? Публікуємо десятку автомобілів-подарунків:

Skoda Octavia — 875 шт.

Volkswagen Passat — 773 шт.

Toyota RAV4 — 705 шт.

Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.

Volkswagen Transporter — 585 шт.

Toyota Camry — 571 шт.

Volkswagen Golf — 535 шт.

KIA Sportage — 473 шт.

Hyundai Tucson — 466 шт.

BMW X5 — 438 шт.

Список доволі «різношерстий» — у ньому присутні не лише легковики у класичному розумінні, а й кілька «комерсантів». Середній вік машин, які дарували так активно торік – 13 років.

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Цікаво, що пік активності дарувань припадає на весну, – травень місяць. Саме той час, коли відбулася зміна правил мобілізації, за новими умовами яких у разі, якщо у власника є понад один ТЗ, інші можуть бути вилучені для оборонних потреб. От громадяни й відреагували на таку законотворчість масовим переоформленням автівок, включно з даруваннями, як альтернативним шляхом передачі власності в рамках сім’ї. Що врешті й пояснює, чому обсяги подарунків зросли так стрімко — це не випадковий приплив щедрості громадян, а їхня масова реакція на зміни певних правил з боку держави.