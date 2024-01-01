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Українці масово дарували автомобілі один одному: у чому причина

Торік українці подарували 38 685 автомобілів: це вдесятеро більше, ніж торік. Що стало причиною такого буму дарування?
Авто у подарунок: чому їх так багато - Auto24

ФОТО: Foto senivpetro on Freepik|

Авто у подарунок: чому їх так багато

Станіслав Бучацький
logo16 березня, 11:22
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Один зі способів передачі права власності на транспортний засіб — його офіційне дарування. Цим варіантом торік скористалися 38 685 разів, порахували в Інституті досліджень авторинку. І це не просто статистичний рекорд, це удесятеро більше, ніж було роком раніше, у 2023 — тоді презентували «всього» 3790 автівок. Ще менше у 2022 — 1977 шт. Що стало причиною такої популярності дарувати автомобілі?

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Динаміка дарувань ТЗ, 2024 рік.

Які транспортні засоби найчастіше ставали подарунками, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС. Ось список та кількість:

  • Легкових — 32 880 шт.
  • Вантажних — 4 173 шт.
  • Напівпричепів — 554 шт.
  • Причепів — 494 шт.
  • Мотоциклів — 384 шт.
  • Автобусів — 167 шт.
  • Мопедів — 23 шт.
  • Квадроциклів — 7 шт.
  • Трициклів — 3 шт.

Окрім зрозумілої популярності легковиків, бачимо, що дарували й більш екзотичні транспортні засоби, зокрема напівпричепи та автобуси.

Як визначити, чи підходять шини до електромобіля? Зазвичай на них є позначка EV. Також будьте впевнені, що всі легкові шини Continental зроблені з урахуванням їх використання електромобілями.

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Які марки (без виокремлення виду ТЗ) дарували найчастіше? Ось десять наймасовіших за підсумками минулого року:

  • Volkswagen — 4135 шт.
  • Toyota — 3233 шт.
  • Renault — 2313 шт.
  • Mercedes-Benz — 2232 шт.
  • Hyundai — 1824 шт.
  • Ford — 1774 шт.
  • Nissan — 1716 шт.
  • BMW — 1626 шт.
  • Skoda — 1570 шт.
  • Audi — 1355 шт.

А як щодо моделей? Публікуємо десятку автомобілів-подарунків:

  • Skoda Octavia — 875 шт.
  • Volkswagen Passat — 773 шт.
  • Toyota RAV4 — 705 шт.
  • Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
  • Volkswagen Transporter — 585 шт.
  • Toyota Camry — 571 шт.
  • Volkswagen Golf — 535 шт.
  • KIA Sportage — 473 шт.
  • Hyundai Tucson — 466 шт.
  • BMW X5 — 438 шт.

Список доволі «різношерстий» — у ньому присутні не лише легковики у класичному розумінні, а й кілька «комерсантів». Середній вік машин, які дарували так активно торік – 13 років.

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Цікаво, що пік активності дарувань припадає на весну, – травень місяць. Саме той час, коли відбулася зміна правил мобілізації, за новими умовами яких у разі, якщо у власника є понад один ТЗ, інші можуть бути вилучені для оборонних потреб. От громадяни й відреагували на таку законотворчість масовим переоформленням автівок, включно з даруваннями, як альтернативним шляхом передачі власності в рамках сім’ї. Що врешті й пояснює, чому обсяги подарунків зросли так стрімко — це не випадковий приплив щедрості громадян, а їхня масова реакція на зміни певних правил з боку держави.

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