Электромобили будут иметь срок службы 20 и даже 30 лет. Они могут стать хорошей реликвией, передаваемой из одного поколения в другое.

Именно такой тезис выдвинула на днях генеральный директор мексиканского производителя электромобилей Zacua Назарет Блэк. По ее мнению, нынешние рекомендации экспертов, что стоит менять автомобили внутреннего сгорания через каждые 10 лет, по отношению к электромобилям уже теряют актуальность и вскоре совсем не будут соответствовать действительности.

Все идет к тому, что история с аккумуляторными машинами будет другой, а их ресурс растянется на десятилетия. Батарея и интеллект электромобиля могут меняться, но человечество избавится от необходимости снова и снова покупать совершенно новый автомобиль.

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"Электромобиль может прослужить вам 20 или 30 лет, и дети смогут унаследовать его от родителей в хорошем техническом состоянии", – сказала Назарет Блэк во время презентации на выставке INA Paes Automechanica Mexico.

Это не на руку автопроизводителям, но им придется с этим смириться и искать другие отрасли, в которых они могли бы участвовать и вывести на рынок другие продукты.

Назарет Блэк пытается вывести Zaсua на новый уровень и находиться в первых рядах мировых производителей электромобилей. Фото: Zakua

Такое откровенное заявление прозвучало впервые, до сих пор ведущий менеджмент мирового автопрома избегал темы жизненного ресурса электромобилей, затрагивая лишь долговечность аккумуляторных батарей и проблемы с их утилизацией.

По словам руководителя Zaсua, это сравнимо с современными бытовыми холодильниками в домах, поскольку они могут работать десятилетиями, но время от времени нужно менять двигатели. Аналогично будет с электромобилями, к которым также перейдет подобное свойство.

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" В электромобиле мы собираемся ставить меньшую коробку аккумулятора с большей автономностью, машина будет более интеллектуальной. Интеллект, управляющий автомобилем, будет обновляться, как мобильный телефон. Так что вам это понравится. А двигатель будущего может работать 100 лет. Вам не нужно постоянно обновлять его. Вы и ваши дети сможете постоянно владеть новой машиной ", – подчеркнула Назарет Блэк.

Все идет к тому, сказала она, что на потребительском уровне мы перестанем быть рабами системы потребления автомобилей, где мы всегда платим за автомобиль. Кроме того, человечество должно отказаться от внушения представления о том, что самый лучший автомобиль — тот, у которого больше деталей.