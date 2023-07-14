Електромобілі матимуть термін служби 20 і навіть 30 років. Вони можуть стати гарною реліквією, що передається з одного покоління до іншого.

Саме таку тезу виснула днями генеральний директор мексиканського виробника електромобілів Zacua Назарет Блек. На її думку, нинішні рекомендації експертів, що варто міняти автомобілі внутрішнього згоряння через кожні 10 років, стосовно електромобілів уже втрачають актуальність і невдовзі зовсім не будуть відповідати дійсності.

Все йде до того, що історія з акумуляторними машинами буде іншою, а їх ресурс розтягнеться на десятиліття. Батарея та інтелект електромобіля можуть мінятися, але людство позбавиться необхідності знову і знову купувати зовсім новий автомобіль.

Читайте також Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів

"Електромобіль може прослужити вам 20 або 30 років, і діти зможуть успадкувати його від своїх батьків у гарному технічному стані", - сказала Назарет Блек під час презентації на виставці INA Paes Automechanica Mexico.

Це не на руку автовиробникам, але їм доведеться з цим змиритися і шукати інші галузі, в яких вони могли б брати участь та вивести на ринок інші продукти.

Назарет Блек намагається вивести Zaсua на новий рівень і бути в перших рядах світових виробників електромобілів. Фото: Zakua

Така відверта заява прозвучала вперше, донині провідний менеджмент світового автопрому уникав теми життєвого ресурсу електромобілів, торкаючись лише довговічності акумуляторних батарей та проблем з їх утилізацією.

За словами керівника Zaсua, це можна порівняти з сучасними побутовими холодильниками в оселях, оскільки вони можуть працювати десятиліттями, але час від часу потрібно міняти двигуни. Аналогічно буде з електромобілями, до яких також перейде подібна властивість.

Читайте також В Англії показали електромобіль вартістю 7,7 тисячі доларів

"В електромобілі ми збираємося ставити меншу коробку акумулятора з більшою автономністю, машина буде інтелектуальнішою. Інтелект, що керує автомобілем, оновлюватиметься, як мобільний телефон. Так що вам це сподобається. А двигун майбутнього може працювати 100 років. Вам не потрібно постійно оновлювати його. Ви та ваші діти матимете можливість постійно володіти новою машиною", – наголосила Назарет Блек.

Все йде до того, сказала вона, що на споживчому рівні, ми перестанемо бути рабами системи споживання автомобілів, де ми завжди платимо за автомобіль. Крім того, людство повинно відмовитися від навіювання уявлення про те, що найкращий автомобіль — той, у якого найбільше деталей.