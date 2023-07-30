Через хребет Альпийских гор начал действовать прямой пассажирский маршрут, связавший по канатной дороге швейцарский город Церматт с городком Червиния на итальянской стороне.

Теперь местные жители, автотуристы, отдыхающие курортных городов с обеих сторон могут оставить свои автомобили на стоянках или отказаться от автобусных маршрутов по горному серпантину и туннелям: добраться по канатной дороге в соседнюю страну на экскурсию или прогулку гораздо быстрее, удобнее и безопаснее.

Сначала кабина канатной дороги поднимает путешественников на вершину горы Кляйн-Маттерхорн (3883 м), где на той же платформе нужно пересесть на ведущую в Италию канатную дорогу. Кабины на новом участке канатной дороги, названной Matterhorn Glacier Ride, то есть "Путешествие на Маттерхорнский ледник", поднимаются над ледником Теодулом, будто проплывают в небе: в отдельных местах кабина идет над поверхностью на высоте более 300 метров.

Читайте также Италия передала Украине 45 пожарных машин

"Это новые ворота в швейцарский туризм. Новый маршрут предназначен главным образом для туристов, прибывающих с севера через Германию и с юга – из Италии после посещения Рима, Флоренции или Венеции по дороге во Францию, чтобы завершить там увлекательное европейское путешествие", – комментирует новый вид пассажирского сообщения директор горнолыжных подъемников Церматта Zermatt Bergbahnen Маркус Хаслер.

Схема нового маршрута через Альпы. Инфографика: Аlpen-journal

Но больше всего радуются новому сообщению местные жители: новый подъемник Matterhorn Glacier Ride II воплощает в жизнь давнюю мечту нескольких поколений о прямой дороге, да еще с наивысшим пересечением Альп по канатной дороге.

Читайте также Украина и Италия договорилась о признании водительских прав

Туристам это тоже в радость, поскольку благодаря проекту Matterhorn Alpine Crossing два курортных региона Церматт и Червиния стали ближе друг к другу.

После удобных станций посадки из комфортных кабин открывается великолепный вид через большие окна со всех сторон и… в полу. Фото: Аlpen-journal

Поездка через национальную границу из Церматта в Брей-Червинию занимает около полутора часов. Станция в долине и весь маршрут от Брей-Червинии до Церматта доступна людям с ограниченными возможностями. Правда, по состоянию здоровья (горная болезнь) дети до 3 лет по этому маршруту не перевозятся – табу.

Что касается стоимости, то малыши от 3 до 9 лет путешествуют бесплатно, детям с 10 до 16 лет проезд стоит 50%. Взрослые платят 156 швейцарских франков за поездку в один конец, 240 швейцарских франков за поездку туда и обратно.