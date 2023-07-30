Через хребет Альпійських гір почав діяти прямий пасажирський маршрут, що зв’язав канатною дорогою швейцарське місто Церматт з містечком Червінія на італійській стороні.

Відтепер місцеві жителі, автотуристи, відпочивальники курортних міст з обох сторін можуть залишити свої автомобілі на стоянках чи відмовитися від автобусних маршрутів гірським серпантином і тунелями: добратися по канатній дорозі у сусідню країну на екскурсію чи прогулянку набагато швидше, зручніше та безпечніше.

Спочатку кабіна канатної дороги піднімає подорожуючих на вершину гори Кляйн-Маттерхорн (3883 м), де на тій же платформі потрібно пересісти на канатну дорогу, що веде в Італію. Кабіни на новій ділянці канатної дороги, названій Matterhorn Glacier Ride, тобто "Подорож на Маттерхорнський льодовик ", піднімаються над льодовиком Теодул, ніби пропливають у небі: в окремих місцях кабіна йде над поверхнею на висоті понад 300 метрів.

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"Це нові ворота у швейцарський туризм. Новий маршрут призначений головним чином для туристів, які прибувають з півночі через Німеччину і з півдня – з Італії після відвідин Риму, Флоренції або Венеції дорогою до Франції, щоб завершити там захоплюючу європейську подорож", – коментує новий вид пасажирського сполучення директор гірськолижних витягів Церматта Zermatt Bergbahnen Маркус Хаслер.

Схема нового маршруту через Альпи. Інфографіка: Аlpen-journal

Але найбільше радіють новому сполученню місцеві жителі: новий витяг Matterhorn Glacier Ride II втілює в життя давню мрію кількох поколінь про пряму дорогу та ще й з найвищим перетинанням Альп канатною дорогою.

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Туристам це також в радість, оскільки завдяки проекту Matterhorn Alpine Crossing два курортні регіони Церматт та Червінія стали ближче один до одного.

Після зручних станцій посадки з комфортних кабін відкривається чудовий краєвид через великі вікна з усіх сторін та… у підлозі. Фото: Аlpen-journal

Поїздка через національний кордон із Церматта до Брей-Червінії займає під півтори години. Станція в долині та весь маршрут від Брей-Червінії до Церматту доступні для людей з обмеженими можливостями. Щоправда, за станом здоров'я (гірська хвороба) діти віком до 3 років цим маршрутом не перевозяться – табу.

Щодо вартості, то малеча від 3 до 9 років подорожує безкоштовно, дітям з 10 до 16 років проїзд коштує 50%. Дорослі платять 156 швейцарських франків за поїздку в один кінець, 240 швейцарських франків за поїздку туди та назад.