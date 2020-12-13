Казалось бы, с массовым распространением смартфонов популярность GPS-навигаторов как отдельных гаджетов должна стремиться к нулю. Но ведь нет, и на то есть веские причины. Какие же бывают автомобильные навигаторы в 2020 году и как выбрать себе подходящий гаджет?

Для тех, кто пользовался GPS-навигатором в “досмартфоновую” эпоху скажем, что принципиально ничего не поменялось. Однако, “железо” современных приборов стало более быстрым, а их картам можно доверять в большей степени. Большинство моделей этих аппаратов имеют большой экран диагональю 5 дюймов и более, плюс почти у всех – тонкий корпус.

Несмотря на суперпопулярность смартфонов с массой приложений, навигаторы как отдельный прибор все равно имеют свои преимущества

Не менее важна для водителя карта, установленная в навигатор. Для Украины существует картография нескольких производителей, отличия в основном – в графике интерфейса, но худшие продукты порой имеют мелкие ошибки – скажем, в нумерации домов.

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Имейте в виду, что лидеры рынка сегодня предлагают бесплатное пожизненное обновление карт. Конечно, перед тем, как выбрать навигатор, нужно познакомиться с картой, которая в него установлена, и уточнить, какой другой ее можно заменить.

Современные GPS-навигаторы имеют широкий набор дополнительных функций, среди них не все полезны именно водителю. Мы бы посоветовали обратить внимание на такие:

Подсказка полосы движения. Это опция, важная для тех, кто часто посещает незнакомые крупные города. На экран заблаговременно перед поворотом выдается фрагмент улицы с подсказкой: какую полосу надо занять для поворота, а также с нарисованной схемой смены полосы и собственно поворота. Наличие этой функции зависит от карты;

Подсказка полосы движения – очень полезная функция, которую предлагают современные GPS-навигаторы

Прокладка маршрута с учетом пробок с приемом информации о трафике. Очень полезна для жителей больших городов, но не каждый навигатор “с пробками” будет отображать их в Украине;

Индикатор ограничения скорости – своего рода замена функции ограничения скорости в богато укомплектованных современных автомобилях. Когда машина разгоняется до определенного лимита (“зашитого” в карту или обозначенного водителем), навигатор подает звуковой сигнал;

Встроенный видеорегистратор. Такое сочетание в одном корпусе – на любителя, но выбор есть.

Совмещенный с навигатором видеорегистратор будет полезен только тому, кто никогда не снимает GPS с торпедо или лобового стекла

Данные о местах на парковках. Несколько экзотическая опция, о работоспособности которой на ваших маршрутах можно узнать на специальном сайте.

BabyCam – отображение на экране навигатора происходящего на заднем сиденье. Или еще где-то – там, куда вы поставите камеру, с которой может подружиться ваш навигатор. Очень удобно, когда камера связывается с навигатором не по кабелю, а по Bluetooth.

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GPS-навигаторы дорогих моделей могут отображать на экране картинку с камеры, которая подключается по Bluetooth

Примите во внимание

О преимуществах и недостатках навигатора перед смартфоном как отдельного прибора можно написать отдельную статью, а сегодня мы обратим внимание на, наверное, самое заметное отличие – способ получения данных о трафике на дороге для прокладки маршрута в обход пробок.

Для отображения пробок прибор может получать информацию либо от собственного GSM-модуля, либо через Wi-Fi или Bluetooth от телефона владельца. Продумайте, какой вариант для вас удобнее, ведь в первом вас ждет ежемесячная абонплата за отдельную SIM-карту навигатора.

Некоторые GPS-навигаторы получают данные по трафику вокруг машины по радиоканалу TMC (Traffic Message Channel) в FM-диапазоне, но в Украине этот сервис не развит.

Рекомендация Авто24

Поскольку вы не хотите связывать свою навигацию с телефоном (смартфоном), скорее всего вы будете оставлять отдельный GPS-прибор в машине, когда будете покидать салон. Поэтому при выборе навигатора имейте в виду: он должен быть или малозаметным – цвета в тон торпедо, с небольшим кронштейном, или легко сниматься с крепления – чтобы его можно было одним движением убрать с видного места на нижнюю полку. Пусть Вам даже не очень жаль самого прибора, но ведь стремящийся добраться до него злоумышленник повредит автомобиль – стекло, замки дверей. А это уже будет прайс другого порядка

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