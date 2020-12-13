Здавалося б, з масовим поширенням cмартфонів популярність GPS-навігаторів як окремих гаджетів мала б прагнути до нуля. Але ж ні, і на те є вагомі причини. Які ж бувають автомобільні навігатори у 2020 році та як вибрати собі підходящий ґаджет?

Для тих, хто користувався GPS-навігатором у “досмартфонову” епоху, скажемо, що принципово нічого не змінилося. Однак, “залізо” сучасних приладів стало більш швидким, а їхнім картам можна довіряти в більший мірі. Більшість моделей цих апаратів мають великий екран діагоналлю 5 дюймів і більше, плюс майже у всіх – тонкий корпус.

Незважаючи на суперпопулярність смартфонів із масою додатків, навігатори як окремий прилад все одно мають свої переваги

Не менш важлива для водія карта, встановлена у навігатор. Для України існують карти декількох виробників, відмінності здебільшого у вигляді інтерфейсу, але гірші продукти часом мають дрібні помилки – скажімо, у нумерації будинків.

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Майте на увазі, що лідери ринку сьогодні пропонують безкоштовне пожиттєве оновлення мап. Звісно, перед тим, як вибрати навігатор, треба познайомитись із картою, яка в нього інстальована, і уточнити, якою іншою її можна замінити.

Сучасні GPS-навігатори мають широкий набір додаткових функцій, серед них не усі корисні саме водієві. Ми б порадили звернути увагу на такі:

Підказка смуги руху. Це опція, важлива для тих, хто часто відвідує незнайомі великі міста. На екран завчасно перед поворотом видається фрагмент вулиці з підказкою: яку смугу треба зайняти для повороту, а також із намальованою схемою зміни смуги і власне повороту. Наявність цієї функції залежить від карти;

Підказка смуги руху – надзвичайно корисна функція, яку пропонують сучасні GPS навігатори

Прокладення маршруту з урахуванням пробок з прийом інформації про трафік. Дуже корисна для мешканців великих міст функція, але не кожен навігатор “з пробками” буде відображати їх в Україні;

Індикатор обмеження швидкості – свого роду заміна функції обмеження швидкості на багато укомплектованих сучасних автомобілях. Коли машина розганяється до певного ліміту (“зашитого” в карту або позначеного водієм), навігатор подає звуковий сигнал;

Вмонтований відеореєстратор Таке поєднання в одному корпусі – на любителя, але вибір є.

Суміщений із навігатором відеореєстратор буде корисним лише для того, хто ніколи не знімає GPS з торпедо чи лобового скла

Дані про місця на парковках. Дещо екзотична опція, про працездатність якої на ваших маршрутах можна дізнатися на спеціальному сайті.

BabyCam – відображення на екрані навігатора того, що відбувається на задньому сидінні. Або ще десь – там, де ви поставите камеру, з якою може “подружитися” ваш навігатор. Дуже зручно, коли камера зв’язується з навігатором не по кабелю, а по Bluetooth.

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GPS-навігатори дорогих моделей можуть відображати на екрані картинку з камери, яка підключається по Bluetooth

Візьміть до уваги

Про переваги і недоліки навігатора перед смартфоном як окремого приладу можна написати окрему статтю, а сьогодні ми звернемо увагу на, певно, найпомітнішу відмінність – спосіб отримання даних про трафік на дорозі для прокладення маршруту в обхід пробок.

Для відображення пробок прилад може отримувати інформацію або від власного GSM-модуля, або через Wi-Fi чи Bluetooth від телефона власника. Продумайте, який варіант для вас зручніше, адже у першому на вас чекатиме щомісячна абонплатня за SIM-карту.

Деякі GPS-навігатори отримують дані щодо трафіку навколо машини по радіоканалу TMC (Traffic Message Channel) в FM-діапазоні, але в Україні цей сервіс не розвинений.

Рекомендація Авто24

Оскільки ви не бажаєте пов’язувати свою навігацію із телефоном (смартфоном), швидше за все ви будете залишати окремий GPS-прилад в машині, коли покидатимете салон. Тому при виборі навігатора майте на увазі: він має бути або малопомітним – кольору в тон торпедо, з невеликим кронштейном, або легко зніматися з кріплення – щоб його можна було одним рухом прибрати з видного місця на нижню поличку. Хай вам навіть не дуже шкода самого приладу, але ж прагнучи дістатися до нього, зловмисник пошкодить автомобіль – скло, замки дверей. А це вже буде прайс іншого порядку.

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