Поки що не всі водії використовують такий зручний ресурс підвищення комфортності і безпеки керування, як доступна сучасна електроніка – а даремно! Дозволимо собі декілька підказок.

Майте на увазі, що різного роду електронні гаджети для автомобіля можуть бути призначені як для самостійного встановлення, так і для професійної інсталяції.

Додатки для смартфону

Додатки можуть перетворити наші смартфони на що завгодно – скажімо, на алкотестер або прилад для вимірювання прискорення. Дуже зручна річ – додатки мережевих АЗК, за допомогою яких можна отримувати знижки та брати участь в акціях. Наприклад, за допомогою додатка upg можна навіть придбати пальне онлайн.

Є розробки категорії “Автовитрати”, які рахують всі витрати на машину – свого роду автомобільний бухгалтер.

Цікаво, що вони можуть з великою точністю визначати витрату пального. До розряду родзинок можна віднести програмку “Де я залишив машину” – для безнадійних забудьків і водіїв, які не обтяжують себе географічними розвідками навіть у незнайомому місті або у лісі. Багато популярних додатків безкоштовні.

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Мультимедійний Android-пристрій

Фактично це можливість наділити автомобільну аудіосистему функціоналом доброго смартфона – і навіть більше. Для багатьох популярних моделей авто існують так звані “штатні головні пристрої” (або “штатні магнітоли”) – мультимедійні станції з 4 – 8 ядерним процесором на платформі Android.

Вони виконані у розмірі та дизайні конкретної моделі машини. Крім інтернету, USB-порта, online-навігації з урахуванням трафіку, голосового керування та інших зручностей, можна отримати на своєму торпедо багатофункціональний трип-комп’ютер та діагностику систем машини. Коштує такий апарат близько 10-20 тис. грн.

Проектор даних на скло

Пристрій, який називають ще HUD, відображає на лобовому склі перед водієм найважливіші дані – як на сучасних винищувачах і преміальних автомобілях. Подібних гаджетів для самостійного встановлення продається чимало.

Гнатися за великою кількістю відображених даних необов’язково, у більшості випадків для підвищення безпеки руху водієві достатньо швидкості та обертів двигуна. Коштує якісний дисплей HUD порядку 1000 грн., встановити його на торпедо можна самостійно.

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Багатофункціональне дзеркало

Це ще один варіант додати автомобілю фунціоналу з більш високого класу. Є різні комплектації, але найчастіше таке мульті-дзеркало має відеореєстратор та GPS-навігатор. Це зручно з точки зору антивандального захисту: не треба знімати окремі реєстратор і навігатор щоразу, коли залишаєш машину у негостинному районі.

Дуже зручна опція дзеркала – відображення картинки з камери заднього виду, але така можливість є не у всіх моделей. Ціна якісного багатофункціонального дзеркала в районі 1000 – 1500 грн.

Пульт-Bluetooth для аудіосистеми

Нестандартний прилад розширює можливості аудіосистеми і дає нові можливості для управління нею. Девайс з’єднує с головним пристроєм смартфон водія. По-перше, “мобілка” може грати роль музичного плеєра, сигнал з якого відтворюється через потужну акустику автомобіля. По-друге, пристрій наділяє машину функцією Hands Free для телефонних розмов під час руху.

Все управління – і плей-листом, і телефонними розмовами – відбувається з шайби-пульта, який можна наклеїти двостороннім скотчем куди завгодно. Смартфон при цьому може лежати хоч у багажнику. Встановити пристрій можна самотужки. Ціна пульта близько 400 грн.

Пульт керування магнітолою

Керувати музикою з керма дуже зручно, а багато які головні пристрої аудіосистем дозволяють це робити, хоча в комплекті такої “дистанціонки” не мають.

Деякі китайські виробники пропонують універсальні пульти, які допомагають, не відриваючи рук від керма, змінювати гучність, перемикати треки, швидко приглушувати звук. Для підключення приймального модуля доведеться демонтувати панелі і саму “голову”. Коштує така “клавіатура” приблизно 350 – 400 грн.

Рекомендація Авто24

До цього питання можна підійти з двох боків. По-перше, сісти і подумати, в чому б вам хотілося покращити вашу машину – можливо, порівнявши свою “ластівку” з більш сучасними моделями. І потім уже шукати, де купити пристрій для жаданого апгрейду. А по-друге – відразу витратити півдня часу на сканування сайтів, де продаються різні автоаксесуари та додаткові пристрої для автомобілів.

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