Пока что не все водители используют такой удобный ресурс повышения комфортности и безопасности управления, как доступная современная электроника – а зря! Позволим себе несколько подсказок.

Имейте в виду, что разного рода электронные гаджеты для автомобиля могут быть предназначены как для самостоятельной установки, так и для профессиональной инсталляции.

Приложения для смартфона

Приложения могут превратить наши смартфоны во что угодно – скажем, в алкотестер или в прибор для измерения ускорения. Очень удобная вещь - приложения сетевых АЗК, с помощью которых можно получать скидки и участвовать в акциях. Например, с помощью приложения upg можно даже приобрести горючее онлайн.

Есть разработки категории "Автозатраты", которые считают все расходы на машину – своего рода автомобильный бухгалтер.

Интересно, что они могут с большой точностью определять расход горючего. К разряду изюминок можно отнести программку “Где я оставил машину” – для безнадежно забывчивых людей и водителей, которые не утруждают себя географическими изысканиями даже в незнакомом городе или в лесу. Многие популярные Android-приложения бесплатные.

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Мультимедийное Android-устройство

Фактически это возможность наделить автомобильную аудиосистему функционалом хорошего смартфона – и даже больше. Для многих популярных моделей авто существуют так называемые “штатные головные устройства” (или “штатные магнитолы”) – мультимедийные станции с 4–8 ядерным процессором на платформе Android.

Они выполнены в размере и дизайне конкретной модели машины. Кроме интернета, USB-порта, online-навигации с учетом трафика, голосового управления и прочих удобств, можно получить на своем торпедо многофункциональный трип-компьютер и диагностику систем машины. Стоит такой аппарат около 10–20 тыс. грн.

Проектор данных на стекло

Устройство, которое называют еще HUD, отображает на лобовом стекле перед водителем важнейшие данные – как на современных истребителях и премиальных автомобилях. Подобных гаджетов для самостоятельной установки продается немало.

Гнаться за большим количеством отображаемых данных необязательно, в большинстве случаев для повышения безопасности движения достаточно скорости и оборотов двигателя. Стоит качественный дисплей HUD порядка 1000 грн., установить его на торпедо можно самостоятельно.

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Многофункциональное зеркало

Это еще один вариант добавить автомобилю фунционал более высокого класса. Есть разные комплектации, но как минимум такое мультизеркало имеет видеорегистратор и GPS-навигатор. Это удобно с точки зрения антивандальной защиты: не нужно снимать отдельные регистратор и навигатор каждый раз, когда оставляешь машину в негостеприимном районе.

Очень удобная опция зеркала – отображение картинки с камеры заднего вида, но такая возможность есть не у всех моделей. Цена качественного многофункционального зеркала колеблется в районе 1000–1500 грн.

Пульт Bluetooth для аудиосистемы

Нестандартный прибор расширяет возможности аудиосистемы и дает новые возможности для управления ею. Девайс соединяет с головным устройством смартфон водителя. Во-первых, смарт может играть роль музыкального плеера, сигнал с которого воспроизводится через мощную акустику автомобиля. Во-вторых, устройство наделяет машину функцией Hands Free для телефонных разговоров во время движения.

Все управление – и плей-листом, и телефонными разговорами происходит с шайбы-пульта, который можно наклеить двусторонним скотчем куда угодно. Смартфон при этом может лежать хоть в багажнике. Установить приборчик можно самостоятельно. Цена пульта около 400 грн.

Пульт управления магнитолой

Управлять музыкой с руля очень удобно, а многие головные устройства аудиосистем позволяют это делать, хотя в комплекте такой "дистанционки" у них нет.

Некоторые китайские производители предлагают универсальные пульты, которые помогают, не отрывая рук от руля, изменять громкость, переключать треки, быстро приглушать звук. Для подключения приемного модуля придется демонтировать панели и саму “голову”. Стоит такая "клавиатура" примерно 350–400 грн.

Рекомендация Авто24

К этому вопросу можно подойти с двух сторон. Во-первых, сесть и подумать, в чем бы вам хотелось улучшить вашу машину – возможно, сравнив свою “ласточку” с более современными моделями. И потом уже искать, где купить устройство для вожделенного апгрейда. А во-вторых – сразу потратить полдня времени на сканирование сайтов, где продаются различные автоаксессуары и дополнительные устройства для автомобилей.

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