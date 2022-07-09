Предохранитель в автомобиле – небольшая деталь, которую можно заменить самостоятельно. Но где его найти и как узнать, что именно в нем дело?

Проблемы, связанные с автомобильными предохранителями, относительно легко выявить и исправить самостоятельно. К примеру, если у вас неисправный стеклоподъемник или не работают фары, одна из наиболее вероятных проблем – перегорел предохранитель.

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Что такое автомобильные предохранители и для чего они предназначены?

Предохранители предназначены для защиты электрической проводки в вашем автомобиле от “перегорания” в случае избыточного тока или короткого замыкания в электрической системе. Технически предохранитель защищает электрическую систему, отсоединяя электрическую цепь, если где-то в ней есть опасный уровень тока. А когда предохранитель перегорел, его легко отследить и заменить, восстановив ток в системе.

Типы автомобильных предохранителей

Хотя все они разработаны для защиты электрических компонентов вашего автомобиля, существуют разные типы автомобильных предохранителей в зависимости от автомобиля, завода-производителя и возраста. Вот самые распространенные типы предохранителей, которые используются в новых и подержанных автомобилях:

Ножевые предохранители – Ножевые предохранители являются самыми распространенными типами предохранителей, которые используются в современных автомобилях. Их можно узнать по пластиковым корпусам, имеющим два или три выступающих металлических зубца. Есть разные типы предохранителей Blade: Maxi (мощный), Regular (ATO/ATC), LP Mini (низкопрофильный), Micro2 и Micro3.

Предохранители Bosch . Известные также как торпедные, европейские, континентальные предохранители или предохранители GBC, предохранители Bosch использовались в старых европейских автомобилях, изготовленных до 1980 года. Их можно узнать по своим коническим концам и удлиненным размерам (6x25 мм) и обозначено цветом. Например, желтый для 5A, красный для 16A, синий для 25A.

Предохранители со стеклянной трубкой – до середины 1980-х годов предохранители со стеклянной трубкой обычно использовались в большинстве американских автомобилей. Они отличаются по длине и диаметру, но все имеют металлическую полоску, которая проходит через центр.

Предохранители от Lucas. Предохранители Lucas используются преимущественно в автомобилях британского производства или собранных в Британии, изготовленных в середине 1980-х годов. Предохранители Lucas могут быть керамическими или стеклянными. Они имеют длину 1 или 1,25 дюйма, а размеры диаметров автомобильных предохранителей могут отличаться.

Предохранители-ограничители или предохранители, ограничивающие ток, бывают всех форм и размеров. Внутри каждого из них находится плавящийся элемент, когда электрический ток, проходящий через него, превышает указанный диапазон ограничения тока. Затем он создает высокое сопротивление амплитуде и продолжительности тока для защиты электрической цепи и подключенных компонентов.

Как определить, перегорел ли предохранитель в вашем автомобиле

Знание того, как определить, перегорел ли предохранитель в вашем автомобиле, и знание того, как заменить предохранитель, могут сэкономить много времени и денег.

Если электрический компонент в вашем автомобиле потребляет более сильный ток, чем тот, для которого он предназначен, предохранитель, к которому подключен этот компонент, может перегореть как защитное мера. Когда предохранитель перегорает, это означает, что где-то внутри вашего автомобиля произошло короткое замыкание. Это может произойти из-за неисправности основного устройства, например неисправного переключателя или неисправных проводов, причиной также может быть любая механическая неисправность двигателя или электрического компонента.

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Следовательно, если любая из ваших функций с электроприводом, например окна, регуляторы положения сидений или боковые зеркала, перестает реагировать на входящие данные, это может означать, что один из предохранителей вашего автомобиля перегорел. Однако это может распространяться на трансмиссию и электронику шасси, технологии помощи водителю, системы безопасности и другие функции пассажиров.

Чтобы проверить предохранитель, вам нужно будет найти блок предохранителей, определить правильный предохранитель для системы, которая перестала работать, и проверить, является ли предохранитель неисправным. Давайте разобьем это на пошаговый процесс.

Как найти, проверить и заменить перегоревший автомобильный предохранитель?

Блоки предохранителей в транспортных средствах обычно расположены под колонкой руля (в более старых авто) или в моторном отсеке (актуально для современных автомобилей). Но на самом деле это зависит от автомобиля и типа автомобильных предохранителей, в которых находится блок. Независимо от того, является ли ваш автомобиль большим грузовиком, например Chevrolet Silverado, легким Kia ceed или небольшим внедорожником, у вас должен быть относительно легкий доступ к коробке.

Шаг 1. Найдите блок предохранителей вашего автомобиля.

Блоки предохранителей для автомобилей обычно расположены под колонкой водителя, но также могут быть где-то под капотом. Вы можете проверить руководство пользователя вашего автомобиля, чтобы определить точное местонахождение.

Шаг 2. Прочтите учебник по замене предохранителей.

На внутренней стороне коробки предохранителей обычно имеется схема, указывающая, для чего используется каждый предохранитель в коробке, и указывает номинальную силу тока каждого предохранителя. Это также доступно в руководстве пользователя. Если ничего не помогает, Google станет вашим другом, и есть форумы и каналы YouTube, посвященные этому.

Шаг 3. Найдите перегоревший предохранитель.

Найдите предохранитель, который, по вашему мнению, перегорел, и посмотрите на черное пятно ожога или сломанную нить, указывающую на то, что предохранитель перегорел. Можно также использовать мультиметр или контрольную лампу, чтобы определить неисправный предохранитель, не вынимая его.

Шаг 4: Выньте перегоревший предохранитель.

Теперь, когда вы знаете, какой предохранитель, вероятно, перегорел, осторожно извлеките или открутите предохранитель из коробки – для этого вам могут понадобиться плоскогубцы.

Шаг 5. Вставьте новый предохранитель.

Если вы правильно выполнили каждый шаг, вы узнаете, как проверить номинальную силу тока предохранителя. Убедитесь, что сила тока нового предохранителя такая же, как и заменяемый предохранитель. В некоторых случаях в клеммной коробке хранятся запасные предохранители.

Шаг 6. Проверьте замену предохранителя.

Заведите автомобиль, чтобы проверить, сработала ли замена предохранителя. Если основная проблема не исчезает или если предохранитель снова перегорает, возможно, в вашем автомобиле есть более серьезная проблема, и вам придется отвезти его к профессионалу.

Сколько блоков предохранителей в автомобиле и где хранятся предохранители?

Современные транспортные средства обычно содержат сорок или более предохранителей, сгруппированных в одном или двух местах. Возможно, вам придется проверить руководство пользователя, чтобы узнать точное расположение блоков предохранителей. В некоторых автомобилях может быть больше двух ящиков. Блок предохранителей, в котором находятся все предохранители автомобиля, обычно находится под рулем в нижней части приборной панели. Большинство стандартных транспортных средств сегодня имеют два ящика, один в салоне, а другой находится под капотом в моторном отсеке.

Какие меры предосторожности мне нужны для моего автомобиля?

Вам нужно будет определить, какие конкретные типы предохранителей используются в вашем автомобиле, обратившись к руководству пользователя вашего автомобиля или информационной наклейке, которая обычно находится в коробке предохранителей автомобиля. Если вы не уверены, вам может помочь профессионал дилерского центра или надежный механик. Однако не стоит недооценивать полезность онлайн-форумов энтузиастов – это кладезь для тех, кто хочет сделать это самостоятельно.

Все ли машины имеют предохранители, даже электромобили?

Цель предохранителя состоит в том, чтобы помочь регулировать цепи и предотвратить большие проблемы, отключая сеть, когда ток слишком сильный. Поскольку все типы транспортных средств обладают электрическими компонентами, все автомобили имеют предохранители. Электромобили, автомобили, работающие на газе, а также автомобили, работающие на водороде, имеют сложные электрические схемы, для которых требуются предохранители.

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Может ли диагностический прибор обнаружить перегоревшие предохранители?