Многим владельцам машин с электроприводом в начале войны пришлось оставить их на продолжительное время. И по возвращении выяснилось, что электромобиль или гибрид не хочет "просыпаться". Что это значит и как поступить в таком случае?

Отдых в течение месяца-двух обычно не идет на пользу любому автомобилю. Ну а машины с электроприводом при этом имеют дополнительные “резервы” для капризов. И самое печальное для пользователя в том, что даже копеечная неисправность в силовом электрооборудовании может стать причиной полной забастовки транспортного средства.

В электрических схемах электромобилей и гибридов имеется несколько слабых мест, которые могут подвести владельца после длительного простоя машины.

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Итак, вы пришли к вашему электромобилю, а он либо отказывается заряжаться, либо не хочет просыпаться после зарядки. В чем может быть причина?

Полная разрядка 12-вольтной батареи (от которой работают панель приборов, фары, поворотники, стеклоочистители и т.п.);

Полная разрядка высоковольтной (тяговой) батареи;

Повреждение проводки – осколками при обстреле, злоумышленниками, грызунами;

Отказ высоковольтного выключателя-контактора.

Электронная начинка современных автомобилей – а электромобилей и гибридов подавно – устроена таким образом, что при отказе определенного перечня компонентов активация машины в целом блокируется. То есть выходит, что оживить машину можно, устранив одну-единственную небольшую неисправность. И нередко это можно даже сделать своими силами, когда по какой-то причине нет доступа к квалифицированному сервису.

Если в высоковольтном выключателе контакты были неидеальны (контактная пластина с эрозией и окислами видна в отверстиях), за время простоя их состояние может ухудшиться.

Что делать, если электромобиль не стартует

Для тех, у кого нет элементарных навыков слесаря и электрика, лучшим вариантом будет сразу позвонить в сервис. Но в нынешних условиях очень часто запросить помощи нет возможности. Поэтому иногда есть смысл попытаться что-то сделать своими силами. Напомним при этом о необходимости соблюдения правил техники безопасности, нарушение которых может привести к тяжелому травмированию или повреждению машины.

Убедитесь, что зарядное устройство исправно. Возможно, оно было повреждено за время вашего отсутствия и поэтому батарея не заряжается;

Проверьте степень заряженности 12-вольтной батареи. Напряжение этого небольшого аккумулятора просто измерить обычным бытовым тестером. Если напряжение меньше 12,0 вольт – попробуйте зарядить батарею, отключив от бортовой сети, или замените заведомо исправной.

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Попробуйте еще раз зарядить тяговую батарею – “медленной” зарядкой (если первая попытка была с помощью быстрой зарядки).

Осмотрите видимые части жгутов проводки. Поврежденную изоляцию можно временно восстановить с помощью многих слоев изоленты. Но если речь идет о поврежденной изоляции силовых проводов (толстых, обычно оранжевого цвета), то прежде всего стоит предметно посоветоваться с профессионалами.

В тяговой батарее можно заменить блоки, в которых преждевременно деградировали элементы. Но это имеет смысл только для молодой батареи.

Перебитые осколками провода можно попытаться соединить и тщательно заизолировать. Перебитые силовые – то есть высоковольтные – провода нужно заменить новыми, ремонтировать их нельзя.

Контакты высоковольтного размыкателя (контактора) на пожилой машине могут окислиться за время бездействия. Этот узел ремонту не подлежит, его можно только заменить.

Самое печальное, что может произойти с электромобилем во время длительного простоя – глубокий разряд тяговой батареи. Это может привести к тому, что машина откажется, как говорится, "принимать" заряд. Иногда эту проблему можно вылечить зарядкой малыми токами, и такой методикой владеют в специализированных мастерских. Со временем, если эксплуатировать машину согласно заводским рекомендациям, можно постепенно устранить так называемую просадку батареи, вызванную глубоким разрядом.

Достаточно распространена причина отказа электромобиля стартовать после длительного простоя – провода, поврежденные грызунами.

Но в некоторых случаях оставленная на несколько месяцев без дела батарея "умирает" до конца. И все равно, если машина не совсем старая по годам, есть смысл попытаться перебрать батарею, заменив поврежденные блоки. Это недешевая работа, но если в целом аккумулятор имеет запас ресурса, на нее стоит потратиться.

Рекомендация “Авто 24”

Электрический привод – с точки зрения сервиса материя особо тонкая, и предостерегаем вас от дилетантского отношения к этому вопросу. Независимо от того, какого толка у вас электромобиль, вам нужно иметь своего "персонального" мастера. Который даже если не устранит неисправность мгновенно, то хотя бы проконсультирует вас в случае проблем. Это может быть и сотрудник дилерского центра, и грамотный сервисмен независимой СТО, специализирующейся на электромобилях и гибридах. Главное, чтобы у него были необходимые знания, опыт и доверие с вашей стороны.

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