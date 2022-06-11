Многим владельцам машин с электроприводом в начале войны пришлось оставить их на продолжительное время. И по возвращении выяснилось, что электромобиль или гибрид не хочет "просыпаться". Что это значит и как поступить в таком случае?
Отдых в течение месяца-двух обычно не идет на пользу любому автомобилю. Ну а машины с электроприводом при этом имеют дополнительные “резервы” для капризов. И самое печальное для пользователя в том, что даже копеечная неисправность в силовом электрооборудовании может стать причиной полной забастовки транспортного средства.
В электрических схемах электромобилей и гибридов имеется несколько слабых мест, которые могут подвести владельца после длительного простоя машины.
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Итак, вы пришли к вашему электромобилю, а он либо отказывается заряжаться, либо не хочет просыпаться после зарядки. В чем может быть причина?
- Полная разрядка 12-вольтной батареи (от которой работают панель приборов, фары, поворотники, стеклоочистители и т.п.);
- Полная разрядка высоковольтной (тяговой) батареи;
Повреждение проводки – осколками при обстреле, злоумышленниками, грызунами;
- Отказ высоковольтного выключателя-контактора.
Электронная начинка современных автомобилей – а электромобилей и гибридов подавно – устроена таким образом, что при отказе определенного перечня компонентов активация машины в целом блокируется. То есть выходит, что оживить машину можно, устранив одну-единственную небольшую неисправность. И нередко это можно даже сделать своими силами, когда по какой-то причине нет доступа к квалифицированному сервису.
Если в высоковольтном выключателе контакты были неидеальны (контактная пластина с эрозией и окислами видна в отверстиях), за время простоя их состояние может ухудшиться.
Что делать, если электромобиль не стартует
Для тех, у кого нет элементарных навыков слесаря и электрика, лучшим вариантом будет сразу позвонить в сервис. Но в нынешних условиях очень часто запросить помощи нет возможности. Поэтому иногда есть смысл попытаться что-то сделать своими силами. Напомним при этом о необходимости соблюдения правил техники безопасности, нарушение которых может привести к тяжелому травмированию или повреждению машины.
- Убедитесь, что зарядное устройство исправно. Возможно, оно было повреждено за время вашего отсутствия и поэтому батарея не заряжается;
- Проверьте степень заряженности 12-вольтной батареи. Напряжение этого небольшого аккумулятора просто измерить обычным бытовым тестером. Если напряжение меньше 12,0 вольт – попробуйте зарядить батарею, отключив от бортовой сети, или замените заведомо исправной.
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- Попробуйте еще раз зарядить тяговую батарею – “медленной” зарядкой (если первая попытка была с помощью быстрой зарядки).
- Осмотрите видимые части жгутов проводки. Поврежденную изоляцию можно временно восстановить с помощью многих слоев изоленты. Но если речь идет о поврежденной изоляции силовых проводов (толстых, обычно оранжевого цвета), то прежде всего стоит предметно посоветоваться с профессионалами.
В тяговой батарее можно заменить блоки, в которых преждевременно деградировали элементы. Но это имеет смысл только для молодой батареи.
- Перебитые осколками провода можно попытаться соединить и тщательно заизолировать. Перебитые силовые – то есть высоковольтные – провода нужно заменить новыми, ремонтировать их нельзя.
- Контакты высоковольтного размыкателя (контактора) на пожилой машине могут окислиться за время бездействия. Этот узел ремонту не подлежит, его можно только заменить.
Самое печальное, что может произойти с электромобилем во время длительного простоя – глубокий разряд тяговой батареи. Это может привести к тому, что машина откажется, как говорится, "принимать" заряд. Иногда эту проблему можно вылечить зарядкой малыми токами, и такой методикой владеют в специализированных мастерских. Со временем, если эксплуатировать машину согласно заводским рекомендациям, можно постепенно устранить так называемую просадку батареи, вызванную глубоким разрядом.
Достаточно распространена причина отказа электромобиля стартовать после длительного простоя – провода, поврежденные грызунами.
Но в некоторых случаях оставленная на несколько месяцев без дела батарея "умирает" до конца. И все равно, если машина не совсем старая по годам, есть смысл попытаться перебрать батарею, заменив поврежденные блоки. Это недешевая работа, но если в целом аккумулятор имеет запас ресурса, на нее стоит потратиться.
Рекомендация “Авто 24”
Электрический привод – с точки зрения сервиса материя особо тонкая, и предостерегаем вас от дилетантского отношения к этому вопросу. Независимо от того, какого толка у вас электромобиль, вам нужно иметь своего "персонального" мастера. Который даже если не устранит неисправность мгновенно, то хотя бы проконсультирует вас в случае проблем. Это может быть и сотрудник дилерского центра, и грамотный сервисмен независимой СТО, специализирующейся на электромобилях и гибридах. Главное, чтобы у него были необходимые знания, опыт и доверие с вашей стороны.
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