Багатьом власникам машин з електроприводом на початку війни довелося залишити їх на тривалий час. І після повернення з’ясувалося, що електромобіль або гібрид не хоче “просинатися”. Що це значить та що робити у цьому випадку?

Відпочинок протягом місяця-двох зазвичай не йде на користь будь-якому авто. Однак машини з електроприводом при цьому мають додаткові “резерви” для вередувань. І найсумніше для користувача у тому, що навіть дріб’язковий негаразд в силовому електрообладнанні може стати причиною повного страйку транспортного засобу.

В електричних схемах електромобілів та гібридів є кілька слабких місць, які можуть підвести власника під час тривалого простою машини.

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Отже, ви прийшли до вашого електромобіля, а він або відмовляється заряджатися, або не хоче просинатися після зарядження. У чому може бути причина?

Повне розрядження 12-вольтної батареї (від якої працюють панель приладів, фари, поворотники, склоочисники тощо);

Повне розрядження високовольтної (тягової) батареї;

Пошкодження проводки – осколками під час обстрілу, зловмисниками, гризунами;

Відмова високовольтного вимикача-контактора.

Електронне начиння сучасних автомобілів – а електромобілів та гібридів поготів – влаштоване таким чином, що за відмови певного переліку компонентів активація машини в цілому блокується. Тобто виходить, що оживити машину іноді можна, усунувши одну-єдину несправність. І нерідко це можна навіть зробити власними силами, коли з якоїсь причини немає доступу до кваліфікованого сервісу.

Якщо у високовольтному вимикачі контакти були неідеальні (контактну пластину з ерозією та окислами видно в отворах), за час простою їхній стан може погіршитися.

Що робити, якщо електромобіль не стартує

Для тих, хто не має елементарних навичок слюсаря та електрика, кращим варіантом буде відразу зателефонувати до сервісу. А за нинішніх умов дуже часто запросити допомоги немає змоги. Тому іноді є сенс спробувати щось зробити власними силами. Нагадаємо при цьому про необхідність дотримання правил техніки безпеки, порушення яких може призвести до важкого травмування або пошкодження машини.

Перевірте, чи справний зарядний пристрій. Можливо, його було пошкоджено за час вашої відсутності і саме тому батарея не заряджається;

Перевірте ступінь зарядженості 12-вольтної батареї. Напругу цього невеликого акумулятора просто виміряти звичайним побутовим тестером. Якщо напруга менш як 12,0 вольт – спробуйте зарядити, відключивши від бортової мережі, її або замініть завідомо справною.

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Спробуйте ще раз зарядити тягову батарею – “повільною” зарядкою (якщо перша спроба була за допомогою “швидкої” зарядки).

Роздивіться видимі частини джгутів проводки. Пошкоджену ізоляцію можна тимчасово відновити за допомогою багатьох шарів ізоляційної стрічки. Але якщо йдеться про пошкоджену ізоляцію силових дротів (товстих, зазвичай оранжевого кольору), то перш за все краще предметно порадитися з професіоналами.

У тяговій батареї можна замінити блоки, в яких передчасно деградували елементи. Але це має сенс лише на відносно молодій батареї.

Перебиті осколками дроти можна спробувати з’єднати та ретельно заізолювати. Перебиті силові – тобто високовольтні – дроти треба замінити новими, ремонтувати їх не можна.

Контакти високовольтного розмикача (контактора) на немолодій машині можуть окислитися за час бездіяльності. Цей вузол ремонту не підлягає, його можна лише замінити.

Найсумніше з усього, що може статися з електромобілем під час тривалого простою – глибокий розряд тягової батареї. Він може призвести до того, що машина відмовляться, як то кажуть, “приймати” заряд. Іноді цю проблему можна вилікувати зарядженням малими токами, і такою методикою володіють у спеціалізованих майстернях. З часом, якщо експлуатувати машину згідно заводських рекомендацій, можна навіть усунути так звану просадку батареї, викликану глибоким розрядом.

Доволі поширена причина відмови електромобіля стартувати після тривалого простою – дроти, пошкоджені гризунами.

Але в деяких випадках залишена на кілька місяців без діла батарея “вмирає” остаточно. І все одно, якщо машина не геть стара за роками, може бути сенс спробувати перебрати батарею, замінивши пошкоджені блоки. Це недешева робота, але якщо в цілому акумулятор ще має запас ресурсу, на неї варто витратитися.

Рекомендація “Авто 24”

Електричний привід – з точки зору сервісу особливо тонка матерія, і застерігаємо вас від дилетантського ставлення до цього питання. Незалежно від того, якого штибу у вас електромобіль, вам треба мати свого “персонального” майстра. Який навіть якщо не усуне несправність миттєво, то хоча б проконсультує вас у випадку проблем. Це може бути і співробітник дилерського центру, і грамотний сервісмен незалежної СТО, яка спеціалізується на електромобілях та гібридах. Головне, щоб у нього були необхідні знання, досвід та довіра з вашого боку.

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