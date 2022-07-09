Запобіжник в автомобілі – невеличка деталь, яку можна замінити самостійно. Але де його знайти і як дізнатися, що саме в ньому справа?

Проблеми, пов’язані з автомобільними запобіжниками, відносно легко виявити та виправити самостійно. Наприклад, якщо у вас несправний склопідйомник або не працюють фари, одна з найбільш імовірних проблем – перегорів запобіжник.

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Що таке автомобільні запобіжники та для чого вони призначені?

Запобіжники призначені для захисту електричної проводки у вашому автомобілі від «перегорання» в разі надлишкового струму або короткого замикання в електричній системі. Технічно запобіжник захищає електричну систему, від’єднуючи електричний ланцюг, якщо десь у ньому є небезпечний рівень струму. А коли запобіжник перегорів, його легко відстежити та замінити, відновивши струм у системі.

Типи автомобільних запобіжників

Хоча всі вони розроблені з метою захисту електричних компонентів вашого автомобіля, існують різні типи автомобільних запобіжників залежно від автомобіля, заводу-виробника та віку. Ось найпоширеніші типи запобіжників, які використовуються в нових і старих автомобілях:

Ножеві запобіжники - Ножеві запобіжники є найпоширенішими типами запобіжників, які використовуються в сучасних автомобілях. Їх можна впізнати за пластиковими корпусами, які мають два або три виступаючі металеві зубці. Існують різні типи запобіжників Blade: Maxi (потужний), Regular (ATO/ATC), LP Mini (низькопрофільний), Micro2 і Micro3.

- Ножеві запобіжники є найпоширенішими типами запобіжників, які використовуються в сучасних автомобілях. Їх можна впізнати за пластиковими корпусами, які мають два або три виступаючі металеві зубці. Існують різні типи запобіжників Blade: Maxi (потужний), Regular (ATO/ATC), LP Mini (низькопрофільний), Micro2 і Micro3. Запобіжники Bosch . Також відомі як торпедні, європейські, континентальні запобіжники або запобіжники GBC, запобіжники Bosch використовувалися в старих європейських автомобілях, виготовлених до 1980 року. Їх можна впізнати за своїми конічними кінцями та подовженими розмірами (6x25 мм) і позначено кольором. Наприклад, жовтий для 5A, червоний для 16A, синій для 25A.

. Також відомі як торпедні, європейські, континентальні запобіжники або запобіжники GBC, запобіжники Bosch використовувалися в старих європейських автомобілях, виготовлених до 1980 року. Їх можна впізнати за своїми конічними кінцями та подовженими розмірами (6x25 мм) і позначено кольором. Наприклад, жовтий для 5A, червоний для 16A, синій для 25A. Запобіжники зі скляною трубкою – до середини 1980-х років запобіжники зі скляною трубкою зазвичай використовувалися в більшості американських автомобілів. Вони відрізняються за довжиною та діаметром, але всі мають металеву смужку, яка проходить через центр.

– до середини 1980-х років запобіжники зі скляною трубкою зазвичай використовувалися в більшості американських автомобілів. Вони відрізняються за довжиною та діаметром, але всі мають металеву смужку, яка проходить через центр. Запобіжники Lucas. Запобіжники Lucas використовуються переважно в автомобілях британського виробництва або зібраних у Британії, виготовлених до середини 1980-х років. Запобіжники Lucas можуть бути керамічними або скляними. Вони мають довжину 1 або 1,25 дюйма, а розміри діаметрів автомобільних запобіжників можуть відрізнятися.

Запобіжники Lucas використовуються переважно в автомобілях британського виробництва або зібраних у Британії, виготовлених до середини 1980-х років. Запобіжники Lucas можуть бути керамічними або скляними. Вони мають довжину 1 або 1,25 дюйма, а розміри діаметрів автомобільних запобіжників можуть відрізнятися. Запобіжники-обмежувачі – або запобіжники, що обмежують струм, бувають усіх форм і розмірів. Всередині кожного з них знаходиться елемент, який плавиться, коли електричний струм, що проходить через нього, перевищує вказаний діапазон обмеження струму. Потім він створює високий опір амплітуді та тривалості струму для захисту електричного кола та підключених компонентів.

Як визначити, чи перегорів запобіжник у вашому автомобілі

Знання, як визначити, чи перегорів запобіжник у вашому автомобілі, і знання того, як замінити запобіжник, можуть заощадити багато часу та грошей.

Коли електричний компонент у вашому автомобілі споживає сильніший струм, ніж той, для якого він призначений, запобіжник, до якого підключено цей компонент, може перегоріти як захисний захід. Коли запобіжник перегорає, це означає, що десь всередині вашого автомобіля сталося коротке замикання. Це може статися через несправність основного пристрою, наприклад несправний перемикач або несправні дроти, причиною також може бути будь-яка механічна несправність двигуна чи електричного компонента.

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Отже, якщо будь-яка з ваших функцій з електроприводом, як-от вікна, регулятори положення сидінь або бокові дзеркала, перестає реагувати на вхідні дані, це може означати, що один із запобіжників вашого автомобіля перегорів. Однак це може поширюватися на трансмісію та електроніку шасі, технології допомоги водієві, системи безпеки та інші функції для пасажирів.

Щоб перевірити запобіжник, вам потрібно буде знайти блок запобіжників, визначити правильний запобіжник для системи, яка перестала працювати, і перевірити, чи є запобіжник несправним. Давайте розіб’ємо це на покроковий процес.

Як знайти, перевірити та замінити перегорілий автомобільний запобіжник?

Блоки запобіжників у транспортних засобах зазвичай розташовані під колонкою керма (в більш старих авто) або в моторному відсіку (актуально для сучасних автомобілів). Але насправді це залежить від автомобіля та типу автомобільних запобіжників, у яких розміщено блок. Незалежно від того, чи є ваш автомобіль великою вантажівкою, наприклад Chevrolet Silverado, легким Kia ceed або невеликим позашляховиком, у вас повинен бути відносно легкий доступ до коробки.

Крок 1. Знайдіть блок запобіжників вашого автомобіля.

Блоки запобіжників для автомобілів зазвичай розташовані під колонкою керма водія, але також можуть бути десь під капотом. у багажнику або під заднім сидінням. Ви можете перевірити посібник користувача свого автомобіля, щоб визначити точне місцезнаходження.

Крок 2. Прочитайте підручник із заміни запобіжників.

На внутрішній стороні коробки запобіжників зазвичай є схема, яка вказує, для чого використовується кожен запобіжник у коробці, і вказує номінальну силу струму кожного запобіжника. Це також доступно в посібнику користувача. Якщо нічого не допомагає, Google стане вашим другом, і існують форуми та канали YouTube, присвячені цьому.

Крок 3. Знайдіть запобіжник, який перегорів.

Знайдіть запобіжник, який, на вашу думку, перегорів, і подивіться на чорну пляму опіку або зламану нитку, яка вказує на те, що запобіжник перегорів. Ви також можете використовувати мультиметр або контрольну лампу, щоб визначити несправний запобіжник, не виймаючи його.

Крок 4: Вийміть перегорілий запобіжник.

Тепер, коли ви знаєте, який запобіжник, ймовірно, перегорів, обережно вийміть або відкрутіть запобіжник із коробки — для цього вам можуть знадобитися плоскогубці або пінцет.

Крок 5. Вставте новий запобіжник.

Якщо ви правильно виконали кожен крок, ви знатимете, як перевірити номінальну силу струму запобіжника. Переконайтеся, що сила струму нового запобіжника така ж, як і запобіжник, який ви замінюєте. У деяких випадках у клемній коробці вже зберігаються запасні запобіжники.

Крок 6. Перевірте заміну запобіжника.

Заведіть автомобіль, щоб перевірити, чи спрацювала заміна запобіжника. Якщо основна проблема не зникає або якщо запобіжник знову перегорає, можливо, у вашому автомобілі є серйозніша проблема, і вам доведеться відвезти його до професіонала.

Скільки блоків запобіжників в автомобілі і де зберігаються запобіжники?

Сучасні транспортні засоби зазвичай мають сорок або більше запобіжників, згрупованих в одному або кількох місцях. Можливо, вам доведеться перевірити посібник користувача, щоб дізнатися точне розташування блоків запобіжників. У деяких автомобілях може бути більше двох ящиків. Блок запобіжників, у якому містяться всі запобіжники автомобіля, зазвичай знаходиться під кермом у нижній частині панелі приладів. Більшість стандартних транспортних засобів сьогодні мають два ящики, один у салоні, а інший розташований під капотом у моторному відсіку.

Які запобіжники мені потрібні для мого автомобіля?

Вам потрібно буде визначити, які конкретні типи запобіжників використовуються у вашому автомобілі, звернувшись до посібника користувача вашого автомобіля або інформаційної наклейки, яка зазвичай знаходиться в коробці запобіжників автомобіля. Якщо ви не впевнені, вам може допомогти професіонал дилерського центру. Однак не варто недооцінювати корисність онлайн-форумів ентузіастів – це скарбниця для тих, хто хоче зробити це самостійно.

Чи всі машини мають запобіжники, навіть електромобілі?

Мета запобіжника полягає в тому, щоб допомогти регулювати ланцюги та запобігти більшим проблемам, відключаючи мережу, коли струм занадто сильний. Оскільки всі типи транспортних засобів мають електричні компоненти, усі автомобілі мають запобіжники. Електромобілі, автомобілі, що працюють на газі, і навіть автомобілі, що працюють на водні, мають складні електричні схеми, для яких потрібні запобіжники.

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Чи може діагностичний прилад виявити перегорілі запобіжники?

Жоден діагностичний інструмент чи сканер коду не зможе ідентифікувати, чи перегорів запобіжник, але він може направити вас у правильному напрямку, вказавши на несправність в певному електричному ланцюгу.