Автомобильный пункт пропуска "Ягодин" будет пропускать вдвое больше транспорта

С введением в эксплуатацию реконструированного МАПП пропускная способность вырастет вдвое как для грузовиков, так и для пассажирского транспорта, в т.ч. легкового. Это стало известно из презентации 6 сентября новой схемы и дизайна пункта пропуска.

Как сообщил заместитель министра в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, документ показали коллеги из Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". В целом эта программа предусматривает модернизацию на украинской границе 42 пунктов пропуска.

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Обновленный дизайн "Ягодина" разрабатывала компания Miyamoto Ukraine. Провести реконструкцию планируется за неполный год, завершение планируется осуществить до конца августа 2025 года.

Это будет комплекс работ, которым предусмотрено новый грузовой терминал, дополнительные полосы для грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. Также будут возведены административные и инженерные сооружения.

Презентация новой схемы и дизайна МАПП "Ягодин – Дорогуск". Фото: Минобновления

Обновленный пункт пропуска также будет учитывать гендерно чувствительные и инклюзивные элементы дизайна. Например, будут созданы отдельные санитарные помещения и специальные зоны для женщин с детьми, людей с инвалидностью.

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Кроме реконструкции самого пункта пропуска, разрабатывается также технико-экономическое обоснование (ТЭО) для возведения нового моста. Его строительство планируется реализовать через программу Евросоюза "Connecting Europe Facility-2" (CEF-2). Разработка ТЭО должна быть завершена в ближайшее время.

Напомним, МАПП "Ягодин – Дорогуск" сейчас может оформлять максимум 680 грузовиков. Однако этого недостаточно, способность следует увеличивать, поскольку потребность значительно больше, особенно в экспортный сезон.

"Наша цель – чтобы каждый грузовик мог планировать выезд онлайн за несколько дней до поездки вместо недельного ожидания. Аналогично по автобусам – сегодня это около 50 транспортных средств, пересекающих границу в сутки. Однако спрос значительно больше. Реализация представленного проекта позволит вдвое увеличить пропускную способность “Ягодина” и прямо повлияет на рост товарооборота и пассажиропотока", – подчеркнул Сергей Деркач.

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По предварительным подсчетам, после реконструкции пропускная способность для грузовиков может вырасти до 1200, автобусов – до 100 и около 1 тысячи для легковых машин в сутки.