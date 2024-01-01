Автомобильный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" будет пропускать больше транспорта

Выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) и технико-экономический расчет (ТЭР) для строительства дополнительного грузового терминала и пешеходного перехода на упомянутом пункте пропуска. Завершение ТЭО и ТЭР открывает путь к фактическим проектным работам, которые уже начаты.

Новая инфраструктура, утверждает Агентство восстановления, позволит внедрить усовершенствованную систему современных контрольных процессов на основе безбумажных технологий и автоматизированного управления движением, что повысит пропускную способность контрольно-пропускного пункта на 10–15 %.

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Строительство предусматривает создание новых транспортных и пешеходных маршрутов, а также строительство необходимых сооружений и контрольных точек. Работы ориентировочно продлятся до конца августа 2025 года.

Сейчас пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" обрабатывает 340 грузовиков, 25 автобусов и 550 автомобилей в течение 12-часовой смены. Реконструкция грузового терминала и пешеходного перехода, а также реорганизация и оптимизация транспортной схемы увеличит пропускную способность пункта пропуска до 640 грузовиков, 50 автобусов и 1000 автомобилей в течение каждой 12-часовой смены.

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Оптимизация транспортной схемы – это устройство 20 полос для грузовиков, 12 полос для легковых автомобилей, 4 полосы для автобусов и пешеходного коридора.

Благодаря этим улучшением МАПП "Ягодин-Дорогуск" сможет работать с годовым потоком посетителей в 3 519 000 человек, 242 000 легковых автомобилей, 331 200 грузовых единиц и 31 050 автобусов. Это поможет существенно увеличить экспорт и экономическое восстановление Украины.