Автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" пропускатиме більше транспорту

Виконано техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) і техніко-економічний розрахунок (ТЕР) для будівництва додаткового вантажного терміналу та пішохідного переходу на згаданому пункті пропуску. Завершення ТЕО та ТЕР відкриває шлях до фактичних проєктних робіт, які вже розпочато.

Нова інфраструктура, стверджує Агентство відновлення, дозволить впровадити вдосконалену систему сучасних контрольних процесів на основі безпаперових технологій та автоматизованого управління рухом, що підвищить пропускну спроможність контрольно-пропускного пункту на 10–15 %.

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Будівництво передбачає створення нових транспортних та пішохідних маршрутів, а також будівництво необхідних споруд і контрольних точок. Роботи орієнтовно триватимуть до кінця серпня 2025 року.

Наразі пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни. Реконструкція вантажного термінала та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної схеми збільшить пропускну спроможність пункту пропуску до 640 вантажівок, 50 автобусів та 1000 автомобілів протягом кожної 12-годинної зміни.

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Оптимізація транспортної схеми – це влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для легкових автомобілів, 4 смуги для автобусів та пішохідного коридору.

Завдяки цим покращенням МАПП "Ягодин-Дорогуськ" зможе працювати з річним потоком відвідувачів у 3 519 000 людей, 242 000 легкових автомобілів, 331 200 вантажних одиниць та 31 050 автобусів. Це допоможе суттєво збільшити експорт та економічне відновлення України.