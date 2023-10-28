В найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" встановлюють камери, акі автоматично перевірятимуть вантажівки на наявність у єЧерзі.

Попри роботу автоматизованої програми для упорядкування перетину кордону єЧерга, перевізники все одно знаходять можливість її обійти. Однією з технічних перешкод для уникнення шахрайства стане встановлення перед пунктами пропуску камер автоматичної фіксації. Перша така камера днями запрацювала перед найбільшим вантажним пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі єЧерга, та автоматизують процес перетину кордону.

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«Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі – мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі єЧерга. Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер», – говорить Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з таких етапів:

Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску; Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу; Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі; Екран сигналізує водію про “зелене світло” на в'їзд в пункт пропуску. Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі єЧерга транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.

Раніше у жовтні Система єЧерга виявила та скасувала 402 записи за маніпуляції з митними деклараціями: запис в електронну чергу порожнього транспортного засобу, але прибуття до пункту пропуску вже завантаженого.

Інспектори Укртрансбезпеки перевіряють інформацію про недоброчесних перевізників, часто така інформація надходить від інших учасників перевезень.

Так, поблизу одного з пунктів пропуску у Львівській області водії повідомили, що на в’їзд до МАПП прибуло завантажене авто, хоча в єЧерзі його записано як порожнє.

Інспектор переконався у наявності вантажу та роз’яснив водію, що він не має шансів проїхати. При додаванні нової митної декларації, Система автоматично скасує його чергу після чого перевізник буде змушений знову ставати в чергу.

Нагадаємо, за час реалізації єЧерга кордон за онлайн-записом перетнуло більше 540 тисяч транспортних засобів, з яких 17 тисяч – автобуси.