В крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" устанавливают камеры, которые будут автоматически проверять грузовики на наличие в очереди.

Несмотря на работу автоматизированной программы для упорядочения пересечения границы “єЧерга”, перевозчики все равно находят возможность ее обойти. Одним из технических препятствий во избежание мошенничества станет установка перед пунктами пропуска камер автоматической фиксации. Первая такая камера на днях заработала перед крупнейшим грузовым пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск". Камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе “єЧерга”, и автоматизируют процесс пересечения границы.

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«Мы последовательно работаем над цифровизацией процесса пересечения границы и обеспечением прозрачности всех процессов. В основе – минимизация коррупционных рисков и любых манипуляций. Камеры автоматической фиксации – это один из инструментов, который убирает человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе. Параллельно также обследуем еще 15 пунктов пропуска на предмет установки аналогичных камер», – говорит вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из следующих этапов:

Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска; Камера автоматически считывает номера транспортного средства; Происходит автоматическая проверка на наличие авто в очереди; Экран сигнализирует водителю о "зеленом свете" на въезд в пункт пропуска. Если авто нет в системе, то водитель увидит соответствующее уведомление на экране.

Тестирование камер будет продолжаться несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключения света и перебоев с интернетом уже проработаны вопросы резервного питания и доступа к сети.

В случае пересечения границы незарегистрированной в системе “єЧерга” транспорта, например медицинского, в системе будет отметка об этом решении уполномоченного лица. Таким образом, все решения будут зафиксированы.

Ранее в октябре Система “єЧерга” обнаружила и отменила 402 записи за манипуляции с таможенными декларациями: запись в электронную очередь пустого транспортного средства, но прибытие в пункт пропуска уже загруженного.

Инспекторы Укртрансбезопасности проверяют информацию о фейковых перевозчиках, часто такая информация поступает от других участников перевозок.

Так, вблизи одного из пунктов пропуска во Львовской области водители сообщили, что на въезд в МАПП прибыла загруженная машина, хотя в “єЧерзі” она записана как пустая.

Инспектор убедился в наличии груза и разъяснил водителю, что у него нет шансов проехать. При добавлении новой таможенной декларации Система автоматически отменит его очередь после чего перевозчик будет вынужден снова становиться в очередь.

Напомним, за время реализации “єЧерга” границу за онлайн-записью пересекло более 540 тысяч транспортных средств, из которых 17 тысяч – автобусы.