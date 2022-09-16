На автомобилях вывезено товаров на экспорт массой почти 7,29 млн тонн, или 44% от всего экспорта в денежном измерении.

Министерство инфраструктуры ведет статистику, какой вид транспорта перевозит больше грузов. Во время войны структура перевозок заметно изменилась, ведь обычно больше всего нагрузка приходится на морской и железнодорожный, – поделился наблюдениями заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Однако за последние восемь месяцев крупнейшей транспортной опорой экономики стали автоперевозчики. Конечно, это прямое следствие блокады портов и прекращения авиасообщения. Но в августе по объему перевезенного автомобильный транспорт занял третье место. Всего было вывезено почти 7,29 млн тонн грузов.

Кстати штраф за перегрузку зерновозов и цистерн незаконны

Больше всего было экспортировано железнодорожным транспортом – более 3 млн тонн. На втором месте – морской транспорт, 2,9 млн тонн. На третьем – автомобильный транспорт, 1,4 млн тонн. Остальной товар был экспортирован воздушным транспортом, трубопроводами и линиями электропередач.

Зато в денежном измерении автомобильный транспорт существенно опередил все другие виды транспорта.

В августе Украина экспортировала товаров общей стоимостью 3,36 млрд долларов. Кстати, это больше, чем в июле на почти пол миллиарда. Большинство грузов на общую сумму более 1,12 млрд долларов наши перевозчики доставили именно в страны ЕС.

Почти 44%, или 1,5 млрд долларов от общей стоимости всего объема экспорта составили товары, вывезенные автомобильным транспортом. Железной дорогой и морским транспортом товаров было вывезено более чем на 788 млн долларов и почти 996 млн долларов соответственно.

По импорту ситуация еще более впечатляющая – автотранспорт стал лидером как в денежном, так и в товарном выражении. Из почти 2 млн тонн ввезенных в Украину товаров, более 1,1 млн тонн (56%) было доставлено именно автотранспортом. Морским транспортом и железной дорогой – 282 тыс тонн (8%) и 487 тыс тонн (12%) соответственно.

В денежном измерении данные импорта поражают еще больше. Общая стоимость товаров завезенных автотранспортом составляет 3,23 млрд долларов или 74% (!) всего объема импорта. Соответственно по железной дороге и морским путям было импортировано почти 332 тысяч долларов (8%) и 517 тысяч долларов (12%).

Еще раз скажу, мы сами не ожидали таких цифр. Для сравнения до большой войны автотранспорт обеспечивал лишь пятую часть нашего экспорта в денежном выражении. Сейчас – почти половину.

Мы предполагаем, что в сентябре эти данные по крайней мере в товарном выражении должны измениться. В первую очередь на пользу морского транспорта, поскольку продолжают набирать обороты наши одесские и дунайские порты и мы надеемся, что общий объем экспорта там составит не менее 5 млн тонн.

В ближайшей перспективе автомобильное сообщение все еще будет иметь ключевое значение для нашей экономики.

Даже при значительном росте объемов экспорта другими видами транспорта, автодороги однако будут доминировать в структуре транспортных перевозок. Это не выдумки, это факты. Если проанализировать структуру экспорта, то окажется, что средняя стоимость одной тонны товаров экспортируемых автотранспортом почти втрое (!) выше средней стоимости тонны вывезенной морским транспортом и почти в пятеро (!) – железнодорожным.

Именно поэтому нам и нашим соседям нужно налаживать максимально быстрый проезд грузовиков через границу. Нашими же приоритетами должны стать разработка программ поддержки наших перевозчиков, развитие транспортной сети, в том числе дорог, и пограничной инфраструктуры.

Напомним, что предлагает Минифрастуктуры для уменьшения очередей на границе.