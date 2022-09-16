Автомобілями вивезено товарів на експорт масою майже 7,29 млн тонн, або 44% від всього експорту у грошовому вимірі.

Міністерство інфраструктури веде статистику, який вид транспорту перевозить більше вантажів. Під час війни структура перевезень помітно змінилась, адже зазвичай найбільше навантаження припадає на морський та залізничний, – поділився спостереженнями заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.

Однак за останні вісім місяців найбільшою транспортною опорою економіки стали автоперевізники. Звісно, це прямий наслідок блокади портів та припинення авіасполучення. Але у серпні за обсягом перевезеного автомобільний транспорт посів третє місце. Загалом було вивезено майже 7,29 млн тонн вантажів.

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Найбільше було експортовано залізничним транспортом – понад 3 млн тонн. На другому місці – морський транспорт, 2,9 млн тонн. На третьому – автомобільний транспорт, 1,4 млн тонн. Решта товару була експортована повітряним транспортом, трубопроводами та лініями електропередач.



Натомість, у грошовому вимірі автомобільний транспорт суттєво випередив усі інші види транспорту.



У серпні Україна експортувала товарів загальною вартістю 3,36 млрд доларів. До речі, це більше, ніж у липні на майже пів мільярди. Більшість вантажів на загальну суму понад 1,12 млрд доларів наші перевізники доставили саме до країн ЄС.

Майже 44%, або 1,5 млрд доларів від загальної вартості усього обсягу експорту склали товари, вивезені автомобільним транспортом. Залізницею та морським транспортом товарів було вивезено на понад 788 млн доларів та майже 996 млн доларів відповідно.





По імпорту ситуація ще більш вражаюча – автотранспорт став лідером як у грошовому, так і у товарному вираженні. З майже 2 млн тонн ввезених до України товарів, понад 1,1 млн тонн (56%) було доставлено саме автотранспортом. Морським транспортом та залізницею – 282 тис тонн (8%) та 487 тис тонн (12%) відповідно.



У грошовому вимірі дані імпорту вражають ще більше. Загальна вартість товарів завезених автотранспортом складає 3,23 млрд доларів або 74% (!) усього обсягу імпорту. Відповідно залізницею та морськими шляхами було імпортовано майже 332 тисяч доларів (8%) та 517 тисяч доларів (12%).





Ще раз скажу, ми самі не очікували таких цифр. Для порівняння до великої війни автотранспорт забезпечував лише п’яту частину нашого експорту у грошовому вираженні. Зараз – майже половину.



Ми передбачаємо, що у вересні ці дані принаймні у товарному вираженні мають змінитися. У першу чергу на користь морського транспорту, оскільки продовжують набирати обертів наші одеські та дунайські порти і ми сподіваємось, що загальний обсяг експорту там становитиме не менше 5 млн тонн.



У найближчій перспективі автомобільне сполучення все ще матиме ключове значення для нашої економіки.



Навіть при значному зростанні обсягів експорту іншими видами транспорту, автошляхи одначе будуть домінувати у структурі транспортних перевезень. Це не вигадки, це факти. Якщо проаналізувати структуру експорту, то виявиться, що середня вартість однієї тонни товарів експортованих автотранспортом майже утричі (!) вища за середню вартість тонни вивезеної морським транспортом і майже у п’ятеро (!) – залізничним.



Саме тому нам і нашим сусідам потрібно налагоджувати максимально швидкий проїзд вантажівок через кордон. Нашими ж пріоритетами мають стати розробка програм підтримки наших перевізників, розбудова транспортної мережі, у тому числі доріг, та прикордонної інфраструктури.

Нагадаємо, що пропонує Мініфрастуктури для зменшення черг на кордоні.