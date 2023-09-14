В Детройте (США) стартовал автосалон, на котором продемонстрирована принципиально новая модель зарядной станции для электромобилей: мировая премьера универсальной ветряной мельницы с вертикальной осью и солнечными панелями расширяет возможности альтернативной энергетики для транспорта.

Инновационное решение Wind&Solar Tower EV может обеспечить электромобили необходимым количеством энергии практически по всему миру, особенно там, где линии ЛЭП отсутствуют. Представленная на международной выставке автоматизированная модель башни в масштабе 1:18 вызвала большой интерес именно из-за автономности и заявленной производительности.

Такими станциями можно засеять все автодороги, создав сверхмощную зарядную сеть, производящую электроэнергию от ветра и солнца. Они подходят как для густозаселенных регионов, так и для отдаленных мест: ветряная мельница с вертикальной осью улавливает ветер, откуда бы она ни дул.

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"Благодаря своей ветряной турбине с вертикальной осью, левитационному концентратору без трения и самоочищающейся/самоохлаждающейся солнечной панели, The Tower генерирует потрясающую мощность электроэнергии на небольших площадях, что делает его убедительным дополнением к выбору зарядки электромобилей", – сказал изобретатель башни Джим Бардиа.

Компания-производитель ссылается на исследование Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, согласно которому средний 30-минутный сеанс быстрой зарядки постоянного тока использует столько же электроэнергии, сколько 50 частных домов. Из-за роста спроса на электротяговые транспортные средства такая станция, самостоятельно производя электроэнергию, может удовлетворить потребности.

Wind and Solar Tower не нуждается в электросети, он сам производит ток из энергии ветра и солнца, что делает его идеальным инструментом на дорогах и фермах в глубинке. Фото: WST LLC

Станция способна заряжать автомобили мощностью до 380 кВт и 1000 вольт. Полноразмерная экспериментальная башня уже работает пять лет, за это время пережила два урагана.

Чтобы проехать 100 миль (160,9 км), среднему электромобилю нужно примерно 30 киловатт-часов электроэнергии. Среднее американское здание потребляет примерно такое количество за целый день.

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Если прогнозы внедрения электромобилей и домов для одной семьи подтвердятся, то к 2030 году электромобили будут потреблять столько же электроэнергии, сколько 35 процентов индивидуальных жилищ США. Поэтому потребность в электроэнергии будет расти и станции такого исполнения пригодятся.

Как сообщает разработчик, стандартная станция быстрой зарядки электромобилей Wind & Solar Tower высотой 24,9 метра и с аккумуляторной батареей внутри башни занимает всего два квадратных метра земли. Небольшой клочок территории нужен для шести постов зарядки е-машин мощностью до 20 кВт каждый.