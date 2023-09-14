В Детройті (США) стартував автосалон, на якому продемонстровано принципово нову модель зарядної станції для електромобілів: світова прем'єра універсального вітряка з вертикальною віссю та сонячними панелями розширює можливості альтернативної енергетики для транспорту.

Інноваційне рішення Wind & Solar Tower EV може забезпечити електромобілі необхідною кількістю енергії практично по всьому світу, особливо там, де лінії ЛЕП відсутні. Представлена на міжнародній виставці автоматизована модель вежі в масштабі 1:18 викликала неабиякий інтерес саме через автономність та заявлену продуктивність.

Такими станціями можна засіяти усі автодороги, створивши надпотужну мережу зарядки, що виробляє електроенергію як від вітру, так і від сонця. Вони підходять як для густозаселених регіонів, так і для віддалених місць: вітряк з вертикальною віссю вловлює вітер, звідки б він не дув.

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"Завдяки своїй вітряній турбіні з вертикальною віссю, левітаційному концентратору без тертя та сонячній панелі, що самоочищається/самоохолоджується, The Tower генерує приголомшливу потужність електроенергії на невеликих площах, що робить його переконливим доповненням до вибору зарядки електромобілів", — сказав винахідник вежі Джим Бардіа.

Компанія-виробник посилається на дослідження Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії, згідно з яким середній 30-хвилинний сеанс швидкої зарядки постійного струму використовує стільки ж електроенергії, скільки 50 приватних будинків. Через зростання попиту на електротягові транспортні засоби така станція, самотужки виробляючи електроенергію, може задовольнити потреби.

Wind and Solar Tower не потребує електромережі, він сам виробляє струм з енергії вітру і сонця, що робить його ідеальним інструментом на дорогах та фермах в глибинці. Фото: WST LLC

Станція здатна заряджати транспортні засоби потужністю до 380 кВт і 1000 вольт. Повнорозмірна експериментальна вежа вже працює п'ять років, за цей час пережила два урагани.

Щоб проїхати 100 миль (160,9 км), середньому електромобілю потрібно приблизно 30 кіловат-годин електроенергії. Середній американський будинок споживає приблизно таку кількість за цілий день.

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Якщо прогнози впровадження електромобілів і будинків для однієї сім’ї підтвердяться, то до 2030 року електромобілі споживатимуть стільки ж електроенергії, скільки 35 відсотків індивідуальних осель США. Отож, потреба в електроенергії зростатиме і станції такого виконання стануть у пригоді.

Як повідомляє розробник, стандартна станція швидкої зарядки електромобілів Wind & Solar Tower висотою 24,9 метра та з акумуляторною батареєю всередині вежі займає лише два вадратних метри землі. Невеличкий клаптик території потрібен для шести постів зарядки е-машин потужністю до 20 кВт кожен.