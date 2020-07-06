Шведский стартап обещает вывести как минимум 10 беспилотных "маршруток" на улицы Стокгольма.

Компания National Electric Vehicles Sweden (NEVS) в 2012 году выкупила обанкротившуюся марку Saab и с тех пор не давала о себе знать, а на днях представила свою первую модель – беспилотный минивэн для райдшеринга.

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Марка Saab была известна тем, что ее автомобили были "рождены от реактивных самолетов", тогда как NEVS Sango больше напоминает микроволновую печь с колесами. Этот аппарат не предназначен для быстрой езды или перевозки груза, а его дизайн продиктован только одним: обеспечить максимум пространства для пассажиров.

Для Sango предусмотрено три типа салонов, называются, соответственно, частный, социальный и семейный. Шаттл способен принимать на борт 4– 6 пассажиров, в зависимости от конфигурации салона.

Фото: беспилотный транспортник NEVS Sango / Аutoblog

Программное обеспечение для автономного шаттла предоставила китайская фирма AutoX. Технические характеристики транспортного средства не обнародованы. Известно лишь, что он полностью электрический.

Инженеры начали испытывать первый прототип Sango в штаб– квартире NEVS в шведском Троллхеттане. Компания планирует развернуть флот из 10 автономных "челноков" в Стокгольме, где их будут использовать представители широкой общественности.

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