Шведський стартап обіцяє вивести як мінімум 10 безпілотних "маршруток" на вулиці Стокгольма.

Компанія National Electric Vehicles Sweden (NEVS) у 2012 році викупила збанкрутілу марку Saab і з того часу не давала про себе знати, а днями представила свою першу модель – безпілотний мінівен для райдшерінгу.

Також цікаво: Hyundai представила електричну маршрутку

Марка Saab була відома тим, що її автомобілі були “народжені від реактивних літаків”, тоді як NEVS Sango більше нагадує мікрошвильову піч з колесами. Цей апарат не призначений для швидкої їзди чи перевезення вантажу, а його дизайн продиктований лише одним: забезпечити максимум простору для пасажирів.

Для Sango передбачено три типи салонів, що називаються, відповідно, приватний, соціальний та сімейний. Шатл здатен приймати на борт 4-6 пасажирів, залежно від конфігурації салону.

Фото: безпілотний транспортник NEVS Sango / Аutoblog

Програмне забезпечення для автономного шатла надала китайська фірма AutoX. Технічні характеристики транспортного засобу не оприлюднені. Відомо лише, що він повністю електричний.

Інженери почали випробовувати перший прототип Sango в штаб-квартирі NEVS у шведському Троллхеттані. Компанія планує розгорнути флот із 10 автономних “човників” у Стокгольмі, де їх використовуватимуть представники широкої громадськості.

Дивіться також: Маленький електрохетч Honda e заряджає Tesla Model 3: відео