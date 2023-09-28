Кривой Рог активно обновляет подвижной состав коммунальных предприятий и ведет термомодернизацию школ и детских садов, чтобы деткам было теплее, а городу меньше тратиться на энергоносители.

В очередной раз целесообразность таких решений подтверждена в среду, 27 сентября: для улучшения качества предоставления услуг криворожцам, оперативного реагирования на вызовы, коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" получило очередную партию спецтехники. Это – семь самосвалов JAC и один седельный тягач MAN.

Техника приобретена на средства городского бюджета. До конца года для автопарка водоканала мэрия планирует купить автоцистерну и два автомобиля с краном манипулятором.

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Седельный трехосный магистральный тягач будет задействован в перевозке труб большого диаметра с длиной до 12,5 м, а также других длинномерных и объемных материалов, закупаемых для реконструкции водопроводной сети, системы водоотвода и очистных сооружений города.

При необходимости тягач привлекут на перевозку габаритной спецтехники (экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков) для строительства военных защитных сооружений города.

Все самосвалы будут распределены по микрорайонам самого длинного города Европы и задействованы в ремонтно-строительных работах на объектах водоканала. В зимнее время такая техника обычно используется коммунальными службами на операциях по расчистке уличной сети от снега. Для этого техника доукомплектовывается навесными фронтальными плугами, подметальными средними щетками и кузовными бункерами соляно-песочных смесей, вносимых на проезжую часть кормовыми разбрасывателями с системой порционных дозаторов.

Это не единственные обновки громады. КП «Криворожтеплосеть» за счет городского бюджета получила пять специальных аварийных машин. Эта техника закуплена с целью улучшенного обслуживания теплосети в отопительном сезоне 2023-2024 годов.

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Всего же за время войны город приобрел для оперативной работы "Кривбассводоканала", "Криворожтеплосети" и предприятия "Сансервис" более 40 единиц спецтехники. Это бортовые автомобили из КМУ, минипогрузчики, автоподъемники, гусеничный миниэкскаватор, колесные экскаваторы, автокраны.

«В очередной раз повторяю, что наши коммунальные предприятия – крупные молодцы. Это надежный трудовой фронт Кривого Рога. С начала войны мы построили более 300 км противотанковых рвов и 400 укрепрайонов. На 70% это было сделано благодаря технике и сотрудникам коммунальных предприятий. Когда после подрыва Каховской ГЭС оккупантами город остался без воды, Кривбассводоканал оперативно протянул три водопровода из КРЭСа и выполнил очень много других работ по обеспечению город водой", – подчеркнул Александр Вилкул во время передачи техники коммунальщикам.